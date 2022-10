Saraya propuso a WWE ser manager de Ronda Rousey

La nueva figura de AEW, Saraya, fue recientemente entrevistada por Chris Jericho para su podcast Talk is Jericho, y allí habló acerca de su etapa en WWE y cómo se dio su salida de esta empresa, además, de los detalles que la llevaron a firmar con AEW, además de cómo se sintió cuando fue obligada a retirarse hace un par de años por sus lesiones en WWE:

«Horrible. Lo único rescatable es que tenía una mejor mentalidad, porque si me hubiera pasado eso un par de años antes, me habría metido en un espiral horrible a cien por ciento. Pero, en ese momento, solamente pensaba: ‘¿Sabes qué? ¡No puedes volver a tocar fondo! Solamente tengo que continuar e intentar hacer otras cosas’.

► Saraya quiso ser manager de Ronda Rousey en WWE

«Y, ya saben, luego llegué a ser Gerente General, y me encantó, pero luego eso también se interrumpió y nunca entendí realmente por qué porque fue un gran trabajo y siento que a todos les gustó. Nunca me dijeron nada negativo de eso. Fue impactante.

«Road Dogg me llamó el día antes de que se suponía que debía volar al show. Road Dogg es tan dulce. Siempre está tratando de mimarme. Me dijo: ‘Es muy probable que ya vayamos a tener la figura de Gerente General, así que no tendrás que venir a trabajar mañana’.

«Luego, decidió que fuera al show e hiciera un discurso de despedida como Gerente General, lo cual pienso que fue realmente muy dulce, también. Así que terminé viajando allá y haciendo ese primer segmento del show, y luego, volando de regreso a casa.

«Tras esto, estuve sentada sobre mi trasero por años. Recuerdo haberlos contactado: a Mark Carrano, simplemente, a todo el mundo, incluso a WWE Studios para posibles películas. Me puse en contacto con ellos y les dije…

«‘Si quieren que haga entrevistas con los medios, puedo hacerlo. Si quieres que haga esto, puedo hacerlo. Si quieres que haga un trabajo de manager, puedo hacerlo’. Creía que Ronda Rousey necesitaba una portavoz en ese momento. Estaba lanzando propuestas para trabajar como su manager.

«Constantemente, estaba proponiendo distintas ideas, todas muy diferentes. Yo les decía: ‘Puedo hacer estas cosas. Estoy disponible. Solo házmelo saber’. Pero, terminé simplemente estando sentada en mi casa por tres o cuatro años. Eso es lo más deprimente porque te sientes completamente inútil.

«Entonces, no puedes ir y hacer nada más porque estás bajo un contrato en el que, aunque seas un contratista independiente, aún tienes que obtener permiso para hacer cosas y luego te lo rechazarían. Eso solía realmente lastimarme.

«Nunca solía expresar mi frustración al respecto, hasta que intentaron quitarme mi Twitch. Yo solamente dije: ‘¡No hay ninguna forma, en lo absoluto, de que me quites mi Twitch!’ Recuerdo que el asistente de Vince me llamó justo en ese momento y me dijo: ‘Bueno, tienes que darnos un porcentaje de lo que hagas con esto’.

«Si yo hubiera hablado con Vince, la situación hubiera sido mucho más tranquila, pero como era su asistente y estaba enojada, le dije que se metiera un palo por el trasero».