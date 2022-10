Ronda Rousey no cree que Bray Wyatt necesite un título en WWE

En el reciente Friday Night SmackDown, Bray Wyatt arribó a SmackDown con una versión distinta a los anteriores personajes que había caracterizado en WWE. Allí, se sinceró con el Universo WWE diciendo que había muchas cosas, como su trabajo y personas cercanas, y llegó al punto en el cual pensó que no le importaba a nadie. Sin embargo, el segmento fue interrumpido por un video que se publicó en la pantalla gigante y que mostraba a un personaje con una máscara, similar a lo que se vio en Extreme Rules cuando Wyatt volvió a la compañía tras ser despedido el año pasado, y desde entones, la intriga creció hasta el punto de que muchos piensan de que este sería un «alter ego» del ex Campeón WWE.

► Aún no se conocen planes concretos para Bray Wyatt

Durante la reciente transmisión en su canal de Youtube, Ronda Rousey declaró que piensa que Bray Wyatt, después de su regreso a WWE, no necesita estar en el panorama titular.

“Haría que Bray hiciera otra cosa, no buscar el título de inmediato. No necesita estar en la imagen del título en este momento. Es lo suficientemente convincente por sí mismo, no necesita eso. Él no necesita que eso sea lo que está en juego, ¿sabes a lo que me refiero?»

Lleva menos de dos semanas desde que regresó a WWE, es posible que ya estén surgiendo algunos problemas a nivel creativo para Bray Wyatt dentro de la empresa; no obstante, también se reportó hace poco que Triple H tenía la intención de que Wyatt mostrara en televisión una facción llamada Wyatt 6, que podría tener grandes planes de cara a WrestleMania 39, e incluso WWE había registrado el nombre de «Uncle Howdy» en relación al ex Campeón WWE.

Habrá que esperar y ver cómo qué ocurrirá con Bray Wyatt en las próximas semanas, pero ciertamente WWE no parece tener mucho apuro en darle una rivalidad todavía.