Resultados WWE NXT Live (19/4): ¡No lo verás en TV!

WWE NXT estuvo el 19 de abril celebrando un House Show en la arena Citrus Springs Community Center en Citrus Springs, Florida, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles mientras sus compañeros del elenco principal protagonizaban el nuevo episodio de SmackDown.

Rather be here but I guess I’ll see y’all tonight for #NXTcitrussprings 🤮 pic.twitter.com/PYjp84Da4X — IZZI DAME (@izzi_wwe) April 19, 2024

► WWE NXT Live (19/4)

Tyriek Igwe y Tyson Dupont derrotan a Javier Bernal y Lexis King

Riley Osborne derrota a Jonah Neisenbaum

Josh Briggs derrota a Thunder Keck

Karmen Petrovic y Kelani Jordan derrotan a Blair Davenport y Stevie Turner (con Arianna Grace como réferi especial)

Joe Coffey (con Mark Coffey y Wolfgang ) derrota a Eddy Thorpe

La familia D’Angelo ( Channing Lorenzo , Luca Crusifino y Tony D’Angelo ) (con Adriana Rizzo ) derrotan a No Quarter Catch Crew ( Charlie Dempsey , Damon Kemp y Myles Borne )

Izzi Dame , Jazmyn Nyx y Kiana James derrotan a Carlee Bright , Kendal Gray y Sol Ruca

Campeonato de Parejas de NXT : Axiom y Nathan Frazer (c) derrotan a Gallus ( Mark Coffey y Wolfgang ) (con Joe Coffey )

: Axiom y Nathan Frazer (c) derrotan a Gallus ( Mark Coffey y Wolfgang ) (con Joe Coffey ) Lyra Valkyria derrota a Tatum Paxley

Trick Williams derrota a Shawn Spears

Trick vs. Shawn happened at #NXTCitrusSprings tonight, and Trick picked up the win 🥹 📸: @DebbieDeans8 pic.twitter.com/6hqA1GQu6q — 𝖒 (@316TRICK) April 20, 2024

Rylee Osborn wins match AND after fight at #NXTCitrusSprings It is amazing to expirience this, and I’m really enjoying tonight! #WWENXT pic.twitter.com/LCJ47cWzoi — George Micro (@GeorgeMicro1) April 19, 2024

El próximo evento no televisado de NXT será el 1 de mayo, cuando los luchadores y luchadores viajen a Bolonia, Italia. Y el día 2 estarán luchando en Viena, Austria.