Karl Anderson: «No es un problema venir a NXT»

Durante varias semanas desde el 20 de febrero, The OC estuvieron luchando en NXT y buscando el Campeonato de Parejas. No tuvieron éxito en este sentido pero Karl Anderson aclara que no fue en absoluto una mala experiencia para ellos, como tampoco se tomaron a mal que fueran enviados a la marca amarilla.

► The OC en NXT

«Fue una experiencia divertida. Tener la oportunidad de ir allí abajo y ver a chicos que son completamente nuevos en la lucha libre profesional, algunos de los cuales solo llevan un par de años en el negocio y en entrenamiento. Poder hablar con ellos sobre la planificación de una lucha, discutir estrategias dentro del ring, y luego analizar la lucha después del combate, fue realmente gratificante. Estos jóvenes tienen entre 23 y 25 años y están llenos de energía y pasión por este deporte. Es genial presenciar esa dedicación y hambre por el negocio.

«No diría que nos sentimos subutilizados en el roster principal. En WWE, a veces tienes que ser paciente y esperar tu momento. Si bien siempre estamos listos para competir y aparecer en televisión, entendemos que hay muchos talentos y mucha competencia en la empresa, especialmente con los cambios de los últimos años. Recibir la llamada para ir a NXT fue una experiencia emocionante. Nos llegó mientras nos dirigíamos a SmackDown, y nos entusiasmó la idea.

«Llevamos más de 20 años en este negocio y todavía nos emociona la oportunidad de subir al ring, discutir estrategias, trabajar en promos y contar historias. Es lo que nos apasiona. Así que ir a NXT fue algo totalmente positivo para nosotros. Estuvimos allí durante aproximadamente un mes, y nos hubiera gustado quedarnos más tiempo. Siempre estamos listos para dar lo mejor de nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de luchar en un ring de lucha libre profesional», explica Anderson en Busted Open Radio.