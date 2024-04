Así se explicó en NXT la ausencia de Drew Gulak

Comenzaba el mes de abril cuando Ronda Rousey acusó a Drew Gulak de mala conducta. Poco después el luchador de la WWE se defendía. Pero ello no tuvo efecto alguno pues en el siguiente programa de NXT donde se suponía que debía aparecer no solo no lo hizo sino que sacaron su nombre del titantron de No Quarter Catch Crew. Posteriormente, también fue sacado de otros eventos. De momento, se desconoce cuando va a volver.

Físicamente, pues en realidad sí «participó» en el show de la marca amarilla del 16 de abril. La facción de la que hasta ahora era parte junto a Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne dio a conocer que llegaron a un acuerdo con The Family (Tony D’Angelo, Channing Lorenzo, Luca Crusifino y Adrianna Rizzo) para deshacerse de él. Estos abordaron a los otros para cobrar por el trabajo realizado y se armó una riña entre los dos grupos.

Hey Charlie, he said no specifics!

You don't want to mess with @TonyDangeloWWE and his business dealings 😤#WWENXT pic.twitter.com/QbGOyvVAzc

— WWE (@WWE) April 17, 2024