Días atrás Ronda Rousey acusaba a Drew Gulak de mala conducta cuando en una ocasión estando ella hablando con otras personas tras bastidores en WWE el luchador agarró uno de los cordones de su pantalón. Poco después, él contestó diciendo que fue un accidente y que pidió disculpas en el momento, pero tales disculpas no funcionaron en virtud de que no ha sido visto en pantallas desde entonces, ni siquiera en la reciente edición de NXT, pese a que el resto de su grupo (Miles Borne, Damon Kemp y Charlie Dempsey) sí aparecieron.

► Drew Gulak está bajo escrutinio público

Hace unas horas, una actualización de Dave Meltzer afirmaba que las cosas no pintaban bien para Drew Gulak, y recientemente Fightful detalló la decisión de WWE de eliminarlo del episodio de NXT. El informe también revela que Gulak iba a ser parte de las estrellas sentadas en el ring durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de la WWE, pero su asiento fue removido, y evidentemente tampoco estuvo presente.

“Drew Gulak está actualmente bajo escrutinio debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada que le impuso Ronda Rousey, y tenemos una actualización sobre el estado de Gulak. Como muchos notaron durante NXT de anoche, el titantrón de No Quarter Catch Crew fue cambiado para omitir el nombre de Gulak… Gulak fue retirado de varias apariciones. En particular, Gulak fue retirado de su asiento en el Salón de la Fama después de que un productor notó que estaba presente y muy cerca de alguien cercano al círculo íntimo de amigos de Rousey. Gulak tampoco figuraba en la lista del programa en los resúmenes internos, ni fue visto detrás del escenario en la grabación del martes. También se señaló que anoche no se mencionaría a Gulak en NXT… También se dijo que no hay planes creativos para Gulak en este momento”.

Sin duda, las cosas no pintan nada bien para Drew Gulak, justo cuando empezaba a despegar con No Quarter Catch Crew, habiendo ganado incluso la Heritage Cup. En WWE se toman estas cosas en serio y obviamente su defensa no desmintió lo dicho por Rousey, pese a que aclaró que fue un accidente.