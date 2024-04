Días atrás Ronda Rousey acusaba a Drew Gulak de mala conducta cuando en una ocasión estando ella hablando con otras personas tras bastidores en WWE el luchador agarró uno de los cordones de su pantalón. Poco después, él contestó diciendo que fue un accidente y que pidió disculpas en el momento. Nada más se supo de lo ocurido hasta el programa de NXT el 9 de abril.

► ¿Qué está pasando con Drew Gulak?

Resulta que Gulak no hizo aparición en ningún momento durante el mismo. Esto podría ser llamativo pero probablemente no lo destacaríamos si no se hubiera eliminado su nombre del Titantron de la facción No Quarter Catch Crew que comparte con Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne. En el show, sus amigos perdieron en un combate de parejas con The Family.

Drew Gulak’s name is off their tron pic.twitter.com/zH9IrjNFyN — Jacob Cohen (@MrJacobCohen) April 10, 2024

De momento, no está claro qué está pasando con Drew Gulak. Quizá la WWE lo haya apartado hasta obtener una aclaración de puertas para adentro de lo sucedido. O hasta que se calmen las aguas, las cuales ciertamente no parecían estar tan revueltas. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.

Leamos una vez más al completo la acusación de Ronda Rousey:

«Una vez estaba esperando para hablar con Triple H en la sala de guionistas. Estaba parada allí con Bruce Prichard y otro de los guionistas. Este tipo agarra el cordón de mi pantalón de chándal y nadie reacciona como si esto fuera anormal. Lo agarra y comienza a irse por el pasillo y yo estoy como, ‘¿Qué diablos fue eso? ¿Por qué estás agarrando el cordón de mi pantalón de chándal? ¿Si mi esposo estuviera aquí parado a mi lado, te sentirías cómodo acercándote a mí y agarrando el cordón de mi pantalón de chándal?’ Nadie a mi alrededor actuó como si fuera anormal. Todos los chicos a mi alrededor simplemente lo tomaron como parte del día. Estoy pensando, si este tipo viene hacia mí y me hace este tipo de cosas cuando hay otras personas alrededor, ¿qué les está pasando a estas otras chicas cuando no están en un pasillo? Eso realmente me puso nerviosa, no solo porque este comportamiento es prevalente, sino que es tan prevalente que la gente ni siquiera se da cuenta de que es un problema«.

Cuando le preguntaron quién era, Rousey respondió: «Sé exactamente cómo se ve y se me olvidó su nombre. ¿Es parte de mi prueba de conmoción cerebral?»

Un momento después, dijo: «Drew Gulak. Drew Gulak, así se llamaba. Lo enfrenté más tarde y le dije, ‘Si alguna vez escucho que pones tus manos en otra mujer como esto o haces algo como esto conmigo otra vez, tendremos un problema’. Él estaba como, ‘No, no, no. Me alegro de que me hayas dicho algo’. Realmente retrocedió, pero me dejó un sabor amargo en la boca sobre la cultura allí y lo que se considera aceptable en cómo tocar y tratar a las mujeres en los pasillos y en cualquier lugar».