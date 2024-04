Cuando el programa de NXT del 9 de abril salió del aire, Bron Breakker dedicó unas palabras con sabor a despedida a los fanáticos. El joven luchador está dando sus primeros pasos en el elenco principal de la WWE en SmackDown después de haber triunfado por todo lo alto en el territorio de desarrollo.

► Bron Breakker se despide de WWE NXT

«Yo también os amo. Miren, salimos aquí esta noche para agradecerles de verdad a todos ustedes. Comencé aquí mismo en este edificio desde el primer día, en NXT 2.0. Aquí mismo, en el WWE Performance Center, desde el principio, todos ustedes han estado en este viaje, en este recorrido conmigo todo el tiempo, así que no puedo agradecerles lo suficiente. Quiero agradecer a Shawn Michaels por darme la oportunidad de regresar aquí junto con todos los entrenadores del Performance Center que están aquí cada día trabajando duro para crear el futuro de la WWE. Quiero agradecer a todos los competidores que me han empujado en el camino, pero, en este momento, quiero agradecer a mi compañero de equipo, Baron Corbin. Hemos luchado juntos, hemos luchado contra el otro, hemos pateado mucho trasero juntos. Nos convertimos en campeones mundiales en parejas, uno de los mejores equipos en el mundo, en poco tiempo. No puedo agradecerte lo suficiente por darme la oportunidad de trabajar contigo. No solo eres un competidor fenomenal, uno de los mejores atletas que he conocido, sino que eres mi amigo. [Corbin lo abraza] En cuanto a lo que depara el futuro para los Wolf Dogs, Baron Corbin o Bron Breakker, en este momento, no es un adiós«.

También habló Baron Corbin, hasta ahora compañero de equipo de Bron Breakker; los dos perdieron el Campeonato de Parejas ante Axiom y Nathan Frazer durante el show.

«Tuvimos que salir y decirles a cada uno de ustedes gracias, muchas gracias. Lo más importante, quiero agradecer a Bron Breakker. Este hombre ayudó a avivar esa pasión, junto con todos ustedes, en mí. Volver aquí a NXT ha sido una experiencia increíble. Bron me trajo mi primer título en más de seis años. Me esforcé al máximo por este hombre aquí porque es un competidor increíble, se ha convertido en un amigo excepcional, y se va a ir a SmackDown, donde se convertirá en el Campeón Mundial de Peso Completo de la WWE«.