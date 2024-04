Trick Williams buscará el Campeonato de NXT ante Ilja Dragunov

En el evento de NXT de este 9 de abril, Trick Williams se apoderó del centro del ring para compartir su triunfo sobre Carmelo Hayes, declarándose como «Him». Sin embargo, su atención rápidamente se desvió hacia su próximo desafío: el Campeonato de NXT.

Trick Williams desafió a Ilja Dragunov, llamándolo al ring en un audaz intento por conseguir una oportunidad titular. A pesar de los elogios de Dragunov hacia Williams, este último insistió en su derecho a competir por el campeonato, pero el campeón le dijo que ya no la tendría, pues ya había fallado antes y había otros luchadores que merecía la oportunidad.

LET’S GO!!!@_trickwilliams has his sights set on winning the NXT Championship! #WWENXT pic.twitter.com/pfCFtvncqx

— WWE (@WWE) April 10, 2024