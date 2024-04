3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 9 de abril 2024

WWE NXT 2 DE ABRIL 2024.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Stand and Deliver. En el segmento estelar, Trick Williams e Ilja Dragunov pactaron un nuevo desafío por el Campeonato NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 2 DE ABRIL 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Scrypts vs. Jevon Evans

Una lucha floja y en el que el público no reaccionó. Sin embargo, hubo algunos destellos del talento de Jevon Evans aquí, y de eso se trataba este combate.

► 1- Jaida Parker vs. Brinley Reece

El público mostró poco interés en este encuentro, pero Jaida Parker se mostró dominante y su potencial está allí. El resultado fue el correcto.

LO MEJOR

► 3– Roxanne Perez vs. Natalya

Un combate lleno de mucha acción, con Natalya ser una dignísima retadora. Ambas mostraron buena química en el ring, y quién mejor que la BOAT para guiar a las Superestrellas jóvenes. Roxanne siguió en modo agresivo, aunque en esta ocasíon le costó lograr el triunfo, de no ser por la ayuda externa de Lola Vice, quien seguramente tendrá que verse las caras con The Queen of Harts.

► 2– La división femenil se hace notar

La primera media hora no tuvo comerciales, y el enfoque fue primordialmente la división femenil: el segmento entre Roxanne Perez y Natalya, la lucha entre Fallon Henley y Kelani Jordan contra Kiana James e Izzy Dame, y el segmento de Chase U, en donde Jacy Jayne y Thea Hail fueron las protagonistas. Sin duda, una fe tremenda el que Shawn Michaels está poniéndole a esta división, donde cada una tiene una historia relevante.

► 1- Wolf Dogs vs. Axiom y Nathan Frazer

Una lucha bastante buena y con mucha dinámica. Un contraste de estilos entre la pareja campeona y la retadora, y resultó un combate tan bueno como el que vimos en Stand and Deliver, aunque el final no convenció mucho (la secuencia, no el resultado). Al final del día, Bron Breakker y Baron Corbin salen de la escena titular, y posiblemente rumbo al elenco principal.