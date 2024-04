3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 8 de abril 2024

WWE RAW 8 DE ABRIL 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primero luego de WrestleMania 40. En el evento estelar, Jey Uso derrotó a Drew McIntyre, Ricochet y Bronson Reed y se convirtió en el nuevo retador número uno al Campeonato Mundial de Peso Completo.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Indi Hartwell vs. Roxanne Perez

Una lucha bastante floja. Y pensar que Indi Hartwell fue Campeona NXT hace un año, pero apenas pudo hacerle sombra a la actual monarca de la marca dorada.

► 1 – Jade Cargill vs. Chelsea Green

Una lucha que no duró ni un minuto. Pobre Chelsea Green, aunque bien por Jade Cargill, quien lució imponente en su debut individual.

LO MEJOR

► 3– Los Campeones NXT aparecieron

Interesante el hecho de que el Monday Night Raw posterior a WrestleMania tuviera a los dos Campeones NXT (varonil y femenil), luciéndose en sendos combates. Si bien fueron cortos, la lucha entre Ilja Dragunov contra Shinsuke Nakamura fue bastante destacado e intenso; el de las mujeres, no tanto, pero Roxanne demostró seguir en buena racha.

► 2– Cody Rhodes y The Rock

Una promo bastante larga, precedida de un emotivo homenaje hacia Cody Rhodes por haber ganado el título, pero dejó sembradas las semillas de una eventual rivalidad entre Cody Rhodes y The Rock. No hubo agresividad de por medio, pero The Final Boss demostró por qué lleva ese sobrenombre, aunque una lástima que tenga que alejarse por un tiempo debido a sus compromisos con Hollywood.

► 1- Fatal 4 Way

Una lucha bastante dinámica y buena, y que por la estipulación podía ir en cualquier dirección, a pesar de que el ganador podía lucir como un retador de transición, si es que la proyección de ver a McIntyre campeonar en Glasgow se cumple. Jey Uso obtuvo otra merecida oportunidad, mientras siguen las hostilidades entre Drew McIntyre y CM Punk, quien volvió a costarle la victoria.