Karrion Kross: «Sami, Priest, Cody… Tentador»

The Final Testament están causando problemas en NXT. El 16 de abril, vencieron a Malik Blade y Edris Enofé. Antes, atacaron a Axiom y Nathan Frazer, los Campeones de Parejas. Ello mientras no terminan de tener éxito en SmackDown; en WrestleMania XL, perdieron un combate de tercias contra The Pride (Bobby Lashley y The Street Profits).

Al término del reciente programa de la marca amarilla, Karrion Kross valoró esta nueva aventura de la facción mientras hablaba en NXT Exclusive:

«Damas y caballeros, ¿han escuchado los rumores que corren por ahí? ¿Saben qué están diciendo, Paul? ‘¿Qué hace Final Testament en NXT?’ ¿Están los martes o los viernes?’ Nosotros vamos donde queremos. Nos movemos a nuestro antojo. Simplemente estábamos de paso por aquí y decidimos enseñarle a algunas personas quiénes somos. Solo queríamos ver cómo van las cosas por estos lares porque cuando estábamos aquí, bueno, tratando de ser modesto y todo eso, arrasamos con todos. Cada persona que era alguien en este negocio, las superamos rápidamente. Solo queríamos ver qué estaba pasando por aquí.

«También estamos curiosos por saber qué pasa los lunes y viernes. Sami, Priest, Cody, nuevos campeones de parejas, todo parece muy tentador. Aquí abajo, deberían oírlo. Todo el mundo está temblando de miedo. De repente, ‘Oh, nos van a quitar nuestras oportunidades.’ Por supuesto que lo vamos a hacer. Está llegando. Esto es solo un anticipo. Nos vamos a llevar todo por delante. Todo lo que hicimos antes, podemos hacerlo de nuevo. Ganes o pierdas, te lo prometo, te doy mi palabra, nunca serás el mismo después de que acabemos contigo. Así habla The Final Testament».

EXCLUSIVE: The Final Testament will go where they want, when they want, and that includes taking over #WWENXT. pic.twitter.com/HNirRGocfs

— WWE (@WWE) April 17, 2024