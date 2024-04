Matt Cardona se ha lesionado y necesitará cirugía

La sensación independiente desde que fue despedido de WWE Matt Cardona ha tenido que poner pausa a su carrera debido a una lesión. Todavía no se conocen todos los detalles pero sí dónde la ha sufrido y que tendrá que pasar por el quirófano para recuperarse de la mejor manera. De momento, el luchador no se ha pronunciado públicamente.

Several promoters have noted that Matt Cardona has informed them he's suffered a torn pec and will require surgery.

Sending our best to @TheMattCardona. Heal up soon pic.twitter.com/zehbsKSvbs

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) April 17, 2024