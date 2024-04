El funeral de Akebono Taro, el peleador de sumo que también participó activamente en la lucha libre profesional y las artes marciales, se celebró en una sala funeraria de Tokio el día 14 de abril.

► Personalidades de la lucha libre profesional y del Sumo despidieron a Akebono

El funeral, al que asistieron unas 300 personas, fue una combinación de estilos japonés y hawaiano, en respuesta a la voluntad del fallecido de que le gustaría que tuviera una vida feliz. Durante la ceremonia se tocó música hawaiana y canciones de ukelele, y los asistentes ofrendaron flores en lugar de incienso. En el centro del altar, se colocó una imagen de Akebono sonriente vistiendo un yukata, con placas ganadoras colocadas a cada lado, y obsequios de oficiales de sumo como Konishiki y el Maestro Musashigawa, así como de Keiji Muto, Genichiro Tenryu, y Masakatsu Funaki que estaban decorados con muchas flores. El ataúd estaba cubierto por la bandera del Estado de Hawaii.

A la ceremonia también asistieron Suwama, Ryota Hama, Manabu Soya, Zeus, Go Shiozaki y otras personalidades del mundo de la lucha libre profesional, así como el director ejecutivo de RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, y el ex productor de K-1, Sadaharu Tanikawa. También acudió el productor y presentador de televisión Dave Spector, gran amigo de Akebono.

De parte del Sumo, también se dieron cita diversas personalidades como Yasokichi Konishiki, un ex ozeki y talento oriundo de Hawaii. Torakami Hanada, ex yokozuna y Yokozuna de tercera generación y uno de los rivales de Akebono en el dohyō. Así como su mentor, el ex sekiwake Takamiyama Daigoro Watanabe, quien manifestó su profunda tristeza por la muerte de uno de sus queridos alumnos. El maestro Higashizeki (ex Komusubi Takami Mori), que era su discípulo más joven, se vio muy afligido durante toda la ceremonia.

Al medio día concluyó la ceremonia y se procedió a sacar el féretro para conducirlo a un crematorio. Yuji Nagata, Ryota Hama, entre otros, cargaron el féretro, acompañando a la viuda Christine Reiko, quien cargaba un retrato de Akebono y estuvo escoltada por sus hijos. El cortejo estuvo acompañado por las canciones hawaianas entonadas por el músico y director de orquesta hawaiano, Kalani Pomayhealani.