Luto en la lucha japonesa, falleció Akebono

El ex luchador profesional y ex peleador de sumo, Akebono (Akebono Taro) falleció hoy diez de abril (once de abril en Japón) debido a consecuencias derivadas de la insuficiencia cardiaca que padecía desde hace varios años.

► Akebono falleció luego de una larga enfermedad

Akebono tenía 54 años y había estado luchando contra esta enfermedad desde que se desplomó en Kitakyushu en 2017 y tuvo que ser ingresado en un hospital cerca de Tokio.

Nacido como Chadwick Haheo Rowan en 1969 en Hawaii, logró gran popularidad por competir en lucha de sumo, debutando en 1988. Fue exitoso en la práctica de dicho deporte alcanzando el máximo rango de 64 Yokozuna en 1993 siendo el primer yokozuna nacido en el extranjero en la historia de la lucha de sumo, y manteniendo el título durante ocho años.

En 1995 adquirió la nacionalidad japonesa. Hasta su retiro en enero de 2001, ganó 11 campeonatos de makuuchi y tenía un récord de makuuchi de 566 victorias, 198 derrotas y 181 días libres.

En enero de 2001 anunció su retiro por lesiones. Aunque trabajó para enseñar a peleadores más jóvenes, presentó su renuncia a la Asociación de Sumo en noviembre de 2003 y se dedicó a convertirse en artista marcial.

Estuvo activo en K-1 y RIZIN. En la víspera de Año Nuevo de 2003, Akebono y Bob Sapp pelearon en la cartelera K-1 Premium Dynamite en Nagoya, Japón, y atrajeron una asombrosa cifra de 54 millones de espectadores para su pelea.

En 2005, participó en un “concurso de sumo” con Big Show en WrestleMania 21 en el Staples Center de Los Ángeles.

Después de una carrera de tres años en kickboxing y MMA, Akebono se dirigió a la lucha libre profesional. Comenzó a actuar en 2005, haciendo apariciones en AJPW. Se cambió a NJPW en 2006 por un breve período de dos años, desafiando a Brock Lesnar por el Campeonato de Peso Completo IWGP y obteniendo una victoria sobre Masahiro Chono y Hiroyoshi Tenzan.

Laboró en Zero-1, Dragon Gate y otras promociones en Japón, pero tuvo su período más largo en AJPW de 2008 a 2015. Durante este tiempo conquistó en dos ocasiones la Triple Corona, manteniendo el cetro por un total combinado de 379 días. Durante sus días activos, medía 204 cm y pesaba 233 kg.

Akebono visitó México en tres ocasiones. En 2012 y 2015 fue invitado por Último Dragón a las funciones de Dragonmania en la Arena México. En 2016 fue parte del equipo Japón Oudou Zero1 junto con Ikuto Hidaka y Masato Tanaka que se presentó en el torneo Lucha Libre World Cup, organizado por Triple A.

La última vez que se vio a Akebono en acción sobre un ring fue el 11 de abril de 2017, en una función de DDT en Fukuoka (curiosamente esta fue una de las últimas funciones donde también apareció Yoshihiro Takayama, también convalesciente). Tras el evento, fue trasladado a un hospital debido a un dolor intenso en el pecho que le hizo perder el conocimiento. Luego de una exhaustiva revisión, los médicos lo diagnosticaron con insuficiencia cardíaca severa. Además se le detectó una inflamación purulenta de los tejidos blandos (celulitis, pero no la cosmética) y una depresión por ansiedad.

Akebono permaneció seis meses en cama en coma inducido hasta que su organismo fue estabilizado. Tras esto inició un programa de rehabilitación en una clínica en Tokio. En todo este proceso, el luchador perdió 60 kilogramos, pasando de 210 a 150 kilos.

En el proceso de su enfermedad, estuvo acompañado de su esposa Christine Reiko y sus hijos. En 2018 lucía demacrado pero optimista por recuperarse. Su mayor anhelo era volver a su hogar, levantarse de la silla de ruedas en la que se desplazaba y volver a pisar un ring, aunque este deseo no se hizo realidad.

Descanse en paz.