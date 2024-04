La guerra entre Samoa Joe y Swerve Strickland sube de nivel

Haciendo alusión a la victoria de Cody Rhodes en WrestleMania como Campeón Indisputable de WWE, en AEW, Dustin Rhodes buscó una oportunidad por el Campeonato AEW de Samoa Joe.

El veterano luchador le pidió a Joe una oportunidad por el cetro y este decidió aceptar, solo si este le ganaba un combate previo.

Sin embargo, antes del combate Swerve Strickland atacó a Joe, pero pese a esto el Campeón no se echó para atrás y decidió seguir con el combate.

Fue así, que la lucha comenzó a todo vapor con Dustin atacando con todo, pero Samoa reaccionó pronto para poner las cosas parejas, pues los dos luchadores comenzaron a atacarse con golpes principalmente.

Las cosas pronto subieron de tono, pues Joe siguió atacado a su rival con todo, incluso lo hizo sangrar, aunque Dustin no se rindió y siguió resistiendo los embates de su rival.

The Champ Samoa Joe opened Dustin’s head, but can «The Natural» get back on track?

