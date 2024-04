Con el anuncio de una nueva lucha en mano a mano y los participantes de una cuádruple amenaza, New Japan Pro Wrestling completó el cartel para el gran evento «Windy City Riot 2024» en Chicago.

► «Windy City Riot» – Cartel completo

A pesar que desde el inicio de las promociones del evento en Chicago, Minoru Suzuki era parte de los cartelones, fue el último luchador al que se asignó un combate, considerando que el propio gladiador optó desde el inicio de 2024 a luchar en la escena independiente.

La última incorporación a la cartelera de «Windy City Riot» es un combate individual entre Minoru Suzuki y Ren Narita. Será la primera vez que Suzuki luche para NJPW en el presente año. Suzuki fue anteriormente mentor de Narita dentro de la facción Strong Style, pero éste lo traicionó cuando decidió dejar a su grupo y unirse a House of Torture.

También será la primera vez que ambos se encaren sobre un ring y será una dura prueba para Narita al chocar contra el beligerante ex mentor.

Además se revelaron los nombres de las duplas que competirán contra Guerrillas of Destiny (Hikuleo y El Phantasmo) en la cuádruple amenaza por el Campeonato de Parejas NJPW STRONG. Los retadores serán, TMDK (Shane Haste y Mikey Nicholls), Tom Lawlor y Fred Rosser y West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs).

El cartel completo queda así:

NJPW «WINDY CITY RIOT», 12.04.2024

Wintrust Arena, Chicago Illinois, USA

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Zane Jay

0. Mina Shirakawa Stardom y Viva Van vs. Trish Adora y Alex Windsor

1. Minoru Suzuki vs. Ren Narita

2. STRONG Women’s Title: Stephanie Vaquer (c) vs. AZM

3. STRONG Openweight Tag Team Title, G.o.D. Open Challenge 4 Way Match: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. Shane Haste y Mikey Nicholls vs. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs

4. Special Singles Match: Shota Umino vs. Jack Perry

5. Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Mustafa Ali

6. Riot Rules Match: Gabe Kidd, X, X y X vs. Eddie Kingston, X, X y X

7. NJPW World TV Title: Matt Riddle (c) vs. Zack Sabre Jr.

8. Special Singles Match: Nic Nemeth vs. Tomohiro Ishii

9. IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) vs. Jon Moxley