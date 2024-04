¿Mintió CM Punk sobre altercado en All In?

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani, recordemos las palabras que CM Punk dijo en torno al incidente en All In con Jack Perry el año pasado, mismo que le significaría ver la puerta de salida de AEW:

«Jack volvió de su combate, yo tenía que luchar en el siguiente. Estoy sentado con varias personas, no voy a decir quiénes, porque tengo muchos amigos que trabajan allí. Quiero que les vaya bien y no quiero que los castiguen porque sean amigos míos. Me acerco a él y le digo, ‘Jack, ¿por qué insistes en hacer estas estupideces de internet en televisión?’ Y me dice, ‘Si tienes algún problema, haz algo al respecto’. Y le respondí, ‘Venga, hombre, podría matarte. ¿Qué estamos haciendo?’

«Y creo que hice lo correcto. No golpeé a nadie. Simplemente lo asfixié un poco. Samoa Joe estaba allí y me dijo que parara, y paré. Me volví a Tony [Khan] y le dije, ‘Este sitio es una put* broma. Eres un payaso. Me voy’. Me fui a mi vestidor, Joe y Jerry Lynn vinieron y me dijeron, ‘Sal ahí fuera y rómpela’. Estaba muy encendido. Estoy encendido ahora mismo. Probablemente me arrepienta de haber hablado de toda esta mierd*, pero fue lo que ocurrió».