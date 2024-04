Cody Rhodes intentará recuperar antiguo diseño del Campeonato WWE

Previo a WrestleMania XL, Cody Rhodes avisaba de qué cambios podría hacer en el Campeonato Universal Indiscutible WWE si lo ganaba:

«(…) No sé, ¿les gusta cómo se ve el cinturón del título en sí? Entonces tal vez, de nuevo, no quiero adelantarme aquí, tengo que vencer al mejor campeón en la historia de nuestro negocio, Roman Reigns. Pero si lo hago, tal vez cambiemos cómo se ve ese título también. (…) Que, si gano esto el domingo, no vamos a llamarlo así con esa designación larga. Es simplemente el Campeonato WWE (…)».

► El nuevo antiguo diseño del Campeonato WWE

Después del gran evento, en The Pat McAfee Show, «The American Nightmare» adelantaba que intentará recuperar el diseño del águila alada:

«Las placas laterales aún no se han cambiado. Las placas del Jefe Tribal todavía están ahí. Hay un par de cosas que deberíamos abordar directamente. Esto es lo que tengo en el ring, así que hay un nivel de singularidad en este cinturón que me llena de un sentimiento especial. Hoy me siento diferente al respecto. Sin embargo, dicho esto, ya cambié el título anteriormente. No estoy a cargo de nada, ya no soy un vicepresidente ejecutivo. Mi influencia se limita a ser el campeón, pero creo que sería algo especial, quizás, ver un campeonato en particular, uno que yo admiraba en mi juventud. Ese es el [la multitud grita ‘Winged Eagle’]. De nuevo, no tengo poder de decisión, Triple H está a cargo de esas decisiones, pero tienes razón, el Winged Eagle. Si no sucede, no me culpes. Haré lo que hice la última vez. Daré lo mejor de mí«.

También, el nuevo campeón compartió su calendario para abril: