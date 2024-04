Dominik Mysterio: «No creo que use máscara nunca»

Dominik Mysterio entrenaba con una máscara antes de iniciarse en WWE porque pensaba que la usaría una vez convertido en Superestrella pero no ha sido así. Tampoco es que se haya perdido la oportunidad de que un día sea Príncipe Mysterio, ya sea porque desenmascare a su padre, Rey Mysterio, como porque este le regale su máscara en caso de que su hijo volviera a mostrar su cara más amable. No obstante, en realidad «Dirty Dom» descarta que vaya a taparse la cara en algún momento futuro.

► Dominik Mysterio, sin máscara

«Sabes, siento que merecía llevar la máscara desde el principio», dijo Dominik Mysterio durante una entrevista con The Ringer Wrestling Show. «Es parte de la tradición. Debería haber luchado contra Seth con una máscara en SummerSlam, pero al final del día, soy demasiado guapo. Quiero presumir mi abundante melena. No creo que alguna vez use la máscara a tiempo completo, a menos que perdiera una apuesta, mi vida dependiera de ello para sobrevivir, o me otorgara poderes mágicos o algo así. Nunca cubriría realmente mi rostro. Tengo una sonrisa increíble. Llevaré el nombre Mysterio a otro nivel y no necesitaré una máscara.»

Y no es la primera vez. Hace unos meses el del Judgment Day decía que es demasiado apuesto para usar máscara.

