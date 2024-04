Con profunda tristeza, la lucha libre profesional de todo el mundo recibió la noticia de la muerte de Akebono, quien batalló por siete años contra una insuficiencia cardiaca.

De inmediato, las condolencias y las manifestaciones de pesar entre la gente que lo conoció se hicieron presentes, destacándose varias de ellas.

Una de las primeras en hacer latente su pesar fue AJPW, empresa para la que Akebono laboró la mayor parte de tiempo de los 12 años que estuvo activo como luchador profesional

Mutoh era presidente de AJPW en la época en la que Akebono trabajó en la empresa. Con su alter ego, Great Muta, Akebono desarrolló una historia.

Después de una larga batalla contra una enfermedad, Akebono falleció. Era un hombre cuya actitud desde la lucha de sumo hasta el mundo de la lucha libre profesional me hizo amar la lucha libre profesional. Quería que lucháramos una vez más antes de mi retiro. Tuve un sueño, pero no se hizo realidad. Yokozuna, por favor descansa en paz. Rezo por tu alma desde el fondo de mi corazón.

Aunque era un gran ex yokozuna, me trató como a un luchador profesional senior.

Atlantis conoció a Akebono en su visita a México con motivo de Dragonmania X

Yokozuna ha fallecido.

Michinoku participó en tres funciones: el 4 de marzo de 2007 en la ciudad de Tokushima, el 9 de noviembre en la ciudad de Yamagata y el 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Morioka.

El personal también fue muy amable con nosotros.

Lo sientimos mucho…

Oramos por las almas desde el fondo de nuestro corazón.

La ciudad de nacimiento de Akebono le rindió un sentido homenaje a través de su gobernador Josh Green

#BREAKING: Akebono, a giant in the sumo world and a 'proud Hawaiian,' dies at 54: https://t.co/Ae7GUvPQFH #HINews #HNN pic.twitter.com/MsXL4bWlSH

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) April 11, 2024