Jamahal Hill se declara listo para UFC 300

Para Jamahal Hill, que regresa a la competición, no hay duda de que está listo para UFC 300.

El ex campeón semicompleto de la UFC regresa al octágono el sábado para desafiar al campeón Alex Pereira por el título. Esta es la primera pelea de Hill desde que renunció a su cinturón tras romperse el tendón de Aquiles en julio de 2023.

Dada su gravedad, muchos se sorprendieron al ver a Hill (12-1 MMA, 6-1 UFC) de vuelta a la acción tan sólo nueve meses después de la lesión, lo que ha hecho que algunos se cuestionen si llega al combate contra Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) sano al cien por cien. Pero Hill asegura que está listo.

«Hace tiempo que siento que estoy listo. Pero escuché al equipo, hice caso a los médicos», dijo Hill (12-1, 1NC), que no pudo precisar cuándo empezó a sentirse mejor tras una grave lesión en el tendón de Aquiles, dado que «he estado listo para ir desde que me lesioné«.

Hill se vio obligado a renunciar a su título de las 205 libras tras esa lesión, sufrida durante un partido de baloncesto en julio de 2023. Mientras ha estado ausente, Alex Pereira derrotó a Jan Blachowicz y luego a Jiri Prochazka para reclamar el campeonato vacante de peso semipesado.

Hill se enfrentará a Pereira en UFC 300. A pesar de volver como retador, Hill no se ve a sí mismo de esa manera.

«Siento que quien gane el sábado por la noche será el campeón. Así es como me siento al respecto«.

En cuanto a lo que Hill ha aprendido de la lesión y del tiempo de ausencia, «aprecia el momento», afirmó.

«Apreciar los momentos. Todo podría haber acabado, realmente todo podría haber acabado para mí. Hay gente, hay atletas que han sufrido esta misma lesión y han tenido que renunciar a sus sueños y esperanzas. Y tengo la suerte de estar ahora en un momento, y estaba en una posición en la que la mejor medicina disponible estaba disponible para mí. Y fui capaz de aprovecharme de ello y utilizar los recursos para abrirme camino y volver en una época que la gente parece no creerse«.

Esta es la quinta vez que Hill lucha contra un oponente brasileño, pero parece que la afición de Alex Pereira es de otro nivel.

«El público brasileño es diferente al de Alex. Así que esta vez ha sido una experiencia diferente», señaló Hill cuando se le preguntó por la reacción de los seguidores de «Poatan» en Internet.

En cuanto al propio Pereira, Hill le dedicó muchos elogios, pero se muestra optimista sobre lo que está a punto de hacer.

«Es el bicampeón de GLORY, bicampeón de UFC, un gran kickboxing, manos de piedra, un hombre malo, un monstruo, un tipo peligroso que da miedo. Es todo eso. Pero mira lo que le hago».