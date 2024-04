Ivar tras NXT: «Estoy preparado para Oba Femi»

Ivar se ha convertido en el nuevo retador al Campeonato Norteamericano de NXT, en el siguiente rival de Oba Femi. Durante el programa del 16 de abril el integrante de los Viking Raiders que está brillando en solitario desde que Erik se lesionó venció a Josh Briggs para ganarse la oportunidad de desafiar al monarca. Y no piensa desperdiciarla, lo que le supondría conseguir su primer título individual en WWE y desde 2016, cuando fue Campeón de Peso Pesado NEW.

► Ivar desafía a Oba Femi

«¡Maldita sea, así es! ¡Maldita sea, así es! Estoy listo. Perdónenme porque Briggs me ha puesto un poco encendido. Me encanta golpear, y ese hombre lo trajo. Oba Femi, ese es un hombre que me lo va a traer, y es un hombre para el que estoy listo. Hablemos de ello. Este hombre ha sido imparable en NXT. Nadie puede derribarlo. Pero yo lo hice. Lo puse de rodillas, lo puse en la lona. ¿Qué tiene? ¿12, 15 combates en su historial? Yo tengo 23 años de carrera. Nada se me ha regalado.

«Él llegó a NXT y le pusieron la alfombra roja. No a mí. Han sido 23 años de fracasos y desilusiones. He pasado por una Experiencia Vikinga, he pasado por una pandemia. He pasado por un cuello roto, y ahora, en 2024, en NXT, tendré mi primera oportunidad por un campeonato individual en esta empresa, y no la malgastaré. Oba Femi es grande, poderoso e impresionante, pero no está curtido ni probado en batalla como lo está el Barba de Guerra. Ivar está listo, pero ¿lo está Oba?» dijo el vikingo en NXT Exclusive.

EXCLUSIVE: Can @Ivar_WWE be the one to dethrone the dominant @Obaofwwe and become NXT North American Champion?#WWENXT pic.twitter.com/es5rkWKN17 — WWE (@WWE) April 17, 2024

