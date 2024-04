Corey Graves: «Jake Paul volverá pronto a la WWE»

Logan Paul tiene conquistada a la WWE. Todavía no es campeón mundial pero si sigue evolucionando como hasta ahora es cuestión de tiempo. ¿Tendría Jake Paul el mismo éxito como Superestrella si tomara el camino de su hermano? Hay que decir que «The Problem Child» ya ha tenido sus acercamientos, en especial, cuando apareció en Crown Jewel 2022 para intentar ayudar a «Maverick» a vencer a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible.

► Jake Paul, ¿pronto en WWE?

Pero de momento sigue enfocado en el boxeo, en este momento se está preparando para tener un combate contra Mike Tyson el 20 de julio. Si no sale muy lastimado, quizá pueda participar en SummerSlam el 3 de agosto de alguna manera; hablamos de uno de los Premium Live Events más importantes del año en WWE y donde seguramente Logan luche. ¿Eso sería pronto? Sin duda, sí. Así que podría cumplir la previsión de Corey Graves.

«Si soy totalmente honesto, comenzaría a contar los minutos antes de que aparezca Jake. No creo que suceda pronto con la pelea de Tyson pendiente, pero en un tiempo suficientemente largo, tenemos que tener a los hermanos Paul compitiendo al menos una o dos veces en la división de parejas. Me acabo de dar cuenta de que SummerSlam es en Cleveland este año. Esa es la ciudad natal de los hermanos Paul. Solo digo. No sé nada, solo estoy teorizando y lanzándolo al universo. Tal vez Jake Paul esté en la WWE más pronto que tarde«, dice el comentarista en Gunz Show.

Además, ambos hermanos han hablado en varias ocasiones de la llegada de Jake a WWE: «(…) Creo que la llegada de Jake a WWE es inevitable. Hermano, yo también necesito un linaje, Roman Reigns ya obtuvo el suyo, ¿en dónde está el mío?». Esto decía Logan Paul en octubre de 2022. Previamente, The Problem Child comentaba esto: “(…) Creo que podríamos convertirnos en los campeones de la WWE, no creo que nadie pudiera vencernos”.