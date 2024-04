Resultados WWE Live en Cardiff, Gales (18/4)

WWE estuvo el 18 de abril de 2024 celebrando un House Show en la Utilita Arena Cardif en Cardiff, Gales, Reino Unido, del que tenemos todos los detalles.

► WWE Live en Cardiff, Gales (18/4)

Becky Lynch vence a Piper Niven

Ricochet vence a JD McDonagh

Jey Uso derrota a Drew McIntyre

Campeonato Mundial de Peso Pesado : Damian Priest (c) derrota a Xavier Woods

: Damian Priest (c) derrota a Xavier Woods Natalya y Tegan Nox derrotan a Shayna Baszler y Zoey Stark

Campeonato Intercontinental : Sami Zayn (c) derrota a Chad Gable, Finn Balor y Gunther

: Sami Zayn (c) derrota a Chad Gable, Finn Balor y Gunther Campeonato Indiscutible: Cody Rhodes (c) vence a Shinsuke Nakamura

We missed u so so bad Rhea, but we have your back, you're gonna be back even stronger if that's possible 💜🖤#MamisalwaysonTop #WWECardiff pic.twitter.com/9tRhdqr0fI — Valk (@Valk_67) April 18, 2024

The magical moment when @BeckyLynchWWE

wishes you a Happy Birthday at #WWECardiff So worth the trip

from Ireland 🧡 pic.twitter.com/zX6DvPN59H — NursieLT (@NursieLT) April 18, 2024

Drew McIntyre going off at #WWECardiff for chanting CM Punk. Unfortunately I stopped recording just before he puts his kilt back on in defiance saying we didn't deserve it off. pic.twitter.com/NDaJ72Z4WV — Floppy (@Floppy_Raptor) April 18, 2024

Jucey Crowd Work in #WWECardiff 🩵 pic.twitter.com/tWf1pFKjbh — TheUso-Twinz.com | Fansite For The Usos (@theusotwinscom) April 18, 2024

Después de estos dos recientes eventos no televisados en Reino Unido, el nuevo programa de SmackDown devolverá a las Superestrellas de WWE a Estados Unidos pues se realizará en Pittsburgh, Pensilvania. El mismo día, otros luchadores y luchadoras estarán en Londres, Inglaterra, con un nuevo House Show. De la misma manera, el sábado estarán luchando en Belfast, Irlanda, mientras otros lo harán en Erie, Pensilvania. Y el domingo cerrarán la semana en Fort Wayne, Indiana.

Y hablando de giras fuera de tierras estadounidenses que tienen programadas el imperio de la lucha libre, el 1 de abril habrá un WWE Live en Bolonia, Italia, el 2 en Viena, Austria, el 3 será SmackDown en Décines-Charpieu, Francia, el 4 Backlash France en la misma ciudad, y el 5 WWE Live en Aix-en-Provence. Y en mayo también la compañía llevará el programa de la marca azul del 25 y al día siguiente King & Queen Of The Ring 2024 a Yeda, Arabia Saudí.

Más tarde, las siguientes visitas fuera de EUA serán a Glasgow, Escocia, con el SmackDown del 14 de junio y Clash At The Castle: Scotland al día siguiente. Y unas semanas después, ya en julioel SmackDown del 5, el Raw del 8, y Money in the Bank y NXT Heatwave entre meadias, serán en Ontario, Canadá.