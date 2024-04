Undertaker: «Un niño de 7 años amenazó con matarme»

En los últimos días, The Undertaker ha recibido dos amenazas. Una fue de The Rock, que no piensa dejar pasar su ataque en WrestleMania XL. La otra de un niño de 7 años. El miembro del Salón de la Fama de la WWE lo revela entre risas en su pódcast, Six Feet Under.

► Un niño de 7 años amenazó al Undertaker

«[Larry Heck] me envía un mensaje de texto y dice, ‘fulano de tal’, voy a mantenerlo profesional, ‘hay un tipo en tu equipo de seguridad esta noche. Su hijo es un gran fan tuyo’. Creo que su hijo tiene quizás 6 o 7 años. ‘¿Te importaría hablar con él o llamarlo?’ ‘No te preocupes, me encargaré de ello’. Los tipos de seguridad, todos son muy profesionales. Creo que este tipo es ex SEAL de la Marina. Esperé hasta que terminé con mi meet and greet. Le dije al tipo, ‘Oye, escuché que tu hijo es un fan. ¿Te gustaría que lo llamara?’ ‘Oh no, no te preocupes’. Estaba siendo profesional. Dije, ‘Está bien. Conozco a Larry. Larry me envió un mensaje de texto’. Todavía está tratando (de decir que no). Dije, ‘Déjame hacerle una videollamada rápidamente’. Él dice, ‘Bueno, no puedes hacerle una videollamada’. ‘Está bien’. ‘Si lo llamaras, sería genial’. Sacó el teléfono plegable. Sin rastreo GPS. Inmediatamente, pensé, ‘Eres el hombre’. Sé lo que está pensando. Llama, consigue a su esposa al teléfono. ‘Pon a Bjorn al teléfono’. ‘¿Bjorn?’ Era como si estuviera leyendo mi mente porque dice, ‘Su nombre le viene de un vikingo’.

«Pone a su hijo al teléfono. ‘Bjorn, soy The Undertaker’. ‘Hola Undertaker, ¿cómo estás?’ ‘Estoy realmente bien’. Estoy haciendo pequeña charla con este niño. Empiezo a molestarlo como hago con todos. ‘Bjorn, me parece que te estás metiendo en algún problema en casa, ¿verdad?’ ‘No, no estoy haciendo nada malo’. ‘Nooo, parece que estás tramando algo. No sé qué es, pero puedo decir que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo’. ‘No estoy haciendo nada que no deba hacer. Tú estás haciendo algo que no deberías estar haciendo’. ‘Nooooo’. Este niño de siete años dice, ‘Oye, te dispararé en la cara’. Casi me muero de risa. Ahora su papá está mortificado. ‘Lo pongo al teléfono, está amenazando al Undertaker’. ‘No me vas a disparar en la cara, yo te voy a disparar en la cara’. Ahora, estoy discutiendo con un niño de siete años sobre dispararle en la cara. Probablemente no debería estar hablando de esto. Todo es en buena onda. Tenías que estar allí.

«Estamos yendo y viniendo, y de repente, de la nada, dice, ‘Eres un Demócrata’. [risas]. ¿De dónde salió eso? Su papá, que está justo a mi lado, tiene la cabeza entre las manos, ‘Lo siento tanto’. Ahora, estoy tratando de mantener esta conversación por el mayor tiempo posible. Estoy totalmente comprometido, completamente comprometido. Finalmente colgamos. Este tipo dice, ‘Lo siento tanto. No tenía ni idea. Lo saca de su abuelo’. Esa fue la conversación más genial que he tenido por teléfono en un tiempo. Él dice, ‘De nuevo, pido disculpas’. ‘No hay absolutamente nada por lo que disculparse’. Después del espectáculo, él dice, ‘Hablé con mi esposa. Está mortificada’. Yo dije, ‘Bjorn está bien conmigo. Estuvo totalmente bien. Dile que no se preocupe. Él hizo mi noche’. Simplemente no te amenazan así de un niño de siete años. Eso fue divertido.»