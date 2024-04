La estrella de Hollywood y exescritor de la WWE Freddie Prinze Jr. lleva tiempo preparando su propia compañía de lucha libre profesional. Tanto que incluso se ha dudado de que fuera a lanzarse realmente. No obstante, en el episodio má reciente de Wrestling With Freddie revela interesantes novedades sobre el proyecto.

► La compañía de Freddie Prinze Jr.

«Estoy avanzando activamente con mi propia compañía de lucha libre personal. Es algo que anuncié hace unos dos años que iba a intentar hacer. Ahora estoy haciendo propuestas. Hice una propuesta a un lugar y todavía está activa. No han dicho que sí, no han dicho que no. El hecho de que todavía estén hablando al respecto es algo bueno. Si dicen que no, se los haré saber. Compartiré lo bueno y lo malo, quiero compartir todo el proceso. Lo único que no puedo compartir es el nombre de los lugares a los que he ido. No estoy tratando de hacer que la gente los odie si dicen que no.

«Tuve otra propuesta en un lugar que le gusta la lucha libre. Caras amigables. Habían visto lo que habíamos grabado y preguntaron si podrían tener la reunión, lo cual siempre es algo bueno. El último lugar al que pedimos la reunión, les mostramos lo que habíamos grabado y luego respondimos preguntas. Vinieron con muchas preguntas, pero todas fueron muy buenas. ‘¿Cuál es tu visión?’ ‘¿Cómo va a ser diferente de esto?’ ‘¿Qué tipo de combates quieres tener?’ ‘Vimos GCW, ¿vas a tener combates a muerte?’ Habían investigado un poco. La reunión fue mucho más larga, estaban muy apasionados al respecto.

«Solo he hecho una propuesta en otro lugar, pero esta propuesta fue mucho mejor basada en su reacción a los materiales y a mis productores y a mí. Básicamente dijeron todo menos que sí. Creo que tengo un hogar. Si dicen que no, se los haré saber y les pediré que lloren un río, pero me siento confiado acerca de esto. Me sentí confiado acerca del primero, pero a medida que pasa el tiempo, aunque no sea un no, me hace sentir como si fuera un no. Estas personas han dicho todo menos la palabra sí. Me siento locamente confiado acerca de esto. Tengo cuatro lugares más a los que ir.

«No puedo revelar nada antes de venderlo, pero diré que el aspecto será muy diferente al de AEW y WWE. Hubo un programa llamado Lucha Underground, que utilizaba el espacio muy bien y tenía un aspecto genial. Siempre me gustó eso. No estoy diciendo que vaya a hacer eso, pero diría que estoy en algún punto intermedio entre lo que WWE y AEW están haciendo y algún punto intermedio entre Lucha Underground, en algún lugar en el medio es donde estoy. Será la presentación lo que espero haga que destaque y haga que la gente se sienta obligada a ver y ver qué demonios vamos a hacer y cómo los luchadores utilizan el entorno en esta promoción. No sé dónde va a estar nuestro hogar, pero creo que vamos a tener un hogar.»