The Rock amenaza con vengarse del Undertaker

Durante la lucha estelar de Cody Rhodes contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible WWE en WrestleMania XL, The Undertaker apareció por sorpresa para atacar a The Rock. Este había hecho lo propio antes con John Cena, que lo hizo con Solo Sikoa, que una vez más había intentado dejar al «American Nightmare» en bandeja de plata al «Tribal Chief». Nadie dio lo suyo a «The Dead Man», sino que se fue en medio de la oscuridad para que el entonces campeón atacara a Seth Rollins y se distrajera provocando que finalmente Cody lo derrotara. Y los primeros en aparecer fueron Jey y Jimmy Uso, quienes se sacaron de la ecuación juntos al caer sobre una mesa.

Fue una absoluta locura que está teniendo y va a tener sus consecuencias. De hecho, «The Final Boss» amenaza al Undertaker con vengarse de él. Parece que no ha aprendido nada de lo ocurrido en el gran evento. Además, seguramente no ocurrirá nada demasiado extremo entre ellos pues El Enterrador está retirado defintivamente.

«El tipo sabe cómo arruinar una fiesta.

Nos vemos en el camino, amigo mío.

Las venganzas son una mi*rda para ti, pero divertidas para mí«.

The guy sure knows how to ruin a party.

I’ll see you down the road, my friend.

Paybacks a bitch for you – but fun for me.

– Final Boss pic.twitter.com/0yzz30Gavy

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 17, 2024