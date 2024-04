Shawn Spears también trabaja como productor en NXT

Hace pocas semanas vimos el sorpresivo regreso de Shawn Spears a NXT, quien hasta el año pasado se encontraba trabajando para AEW, aunque había pedido su salida. Spears fue el hombre que estaba detrás de la serie de viñetas que tuvo algunos mensajes crípticos, hasta que finalmente hizo sentir su presencia atacando con una silla a Ridge Holland. A partir de allí, Spears ha tenido algunas rivalidades, aunque sus resultados no han sido del todo favorables; no obstante, parece que esta situación es lo de menos para el ex Tye Dillinger, quien a sus 43 años de edad, sabe que su rol va más allá de ir tras un título en la marca dorada.

► Shawn Spears ayudó en dos combates del reciente WWE NXT

Respecto a la situación de Shawn Spears en NXT, Fightful Select informó que a partir del episodio del pasado martes, este comenzó a seguir al productor de NXT Johnny Moss, y participó en los dos combates de la división femenil de aquel programa, Sol Ruca contra Lola Vice y Thea Hail contra Tatum Paxley. Anteriormente, Spears había indicado al mismo medio que su regreso a NXT incluiría responsabilidades además de la lucha libre, aunque no quedó claro exactamente qué otros roles va a ejercer en ese momento.

El informe, también menciona a Wesley Blake, Matt Bloom y Oney Lorcan como ex estrellas de la WWE que tambén son productores en NXT, y señala que Moss, un veterano de 19 años en la escena de la lucha libre inglesa, «es universalmente querido por el talento como entrenador y productor», y está preparando a Spears para ejerer este rol, aunque no quedó claro si podría hacer la transición a un rol de productor a tiempo completo eventualmente.

Mientras tanto, Spears, cuya enemistad con Holland ha sido la historia más relevante de su regreso hasta ahora, reapareció durante la victoria de este sobre Joaquin Wilde el martes, y parece que esa rivalidad continuará, ya que tras el combate Holland chocó a Spears en su camino hacia el área detrás del escenario.