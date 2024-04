Big E: «WWE no me hubiera contratado en la época actual»

El futuro en el ring de Big E sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello sufrido hace más de dos años, e incluso el ex campeón WWE es consciente de que podría no volver a luchar nunca más, aunque ha estado de buen ánimo y ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, y recientemente ha estado trabajando como panelista, específicamente en WrestleMania 40.

► Big E resalta los cambios que ha sufrido la lucha libre últimamente

Mientras hablaba en WWE The Bump, Big E habló positivamente sobre el elenco actual dentro de la empresa. Recordó sus primeros días en Florida Championship Wrestling y mencionó que si hubiera ingresado a la industria como lo hizo en ese entonces, no lo contratarían según los estándares actuales, resaltando cuánto ha cambiado la lucha libre profesional.

“El salto de FCW a lo que parece la prueba ahora es simplemente enorme. Es infinito, el salto. Mi prueba fue frente a un par de decenas de personas en este almacén vacío. Pero ahora, estos hombres y mujeres jóvenes están teniendo oportunidades en WrestleMania. Las personas que realmente obtuvieron contratos tienen la oportunidad de estar en Los Ángeles para WrestleMania, antes de que se llenen los asientos, para poder hablar con John Cena, es realmente mucho más masivo de lo que solía ser”.

“A menudo digo que tal como están las cosas ahora, al llegar como lo hice, no gané ningún elogio, tuve muchas lesiones, no me contratarían con este sistema actual. Así de estricto es todo”.