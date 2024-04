Big E podría no volver a luchar en un ring

Si bien su futuro en el ring sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello sufrido hace más de dos años, el ex campeón WWE, Big E, ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, y recientemente ha estado trabajando como panelista, específicamente en WrestleMania 40.

► Big E aún no cuenta con autorización médica para luchar

Big E es consciente de que podría no volver a luchar más y está trabajando en otras actividades mientras continúa con su recuperación. De hecho, el ex campeón WWE recurrió recientemente a su cuenta de Twitter para brindar una actualización sobre su salud a sus fanáticos. Reveló que había recibido sus exploraciones de dos años pero que aún no tiene autorización médica para regresar al ring. Big E también expresó incertidumbre sobre si alguna vez recibirá autorización médica para competir nuevamente.

«¡Oigan todos! Han transcurrido dos años de exploraciones del cuello. Las cosas no han cambiado. Mi C1 ha sanado fibrosamente pero no ha formado hueso nuevo. No tengo autorización médica y, sinceramente, es posible que nunca la obtenga. Pero tengo la suerte de estar libre de dolor, inmensamente feliz y, por lo demás, saludable. La vida es buena.»

Big E también se arengó a sus compañeros de The New Day para agregar más miembros mientras él permanece ausente. Big E actualmente está concentrado en otros aspectos de su vida, y cuenta con el apoyo de compañeros, amigos y fanáticos. Independientemente de si su tiempo en el ring continúa, los fanáticos siempre reconocerán y celebrarán los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera.