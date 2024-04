Mandy Rose: «Tiffany Stratton es increíble»

Tiffany Stratton no deja de ser comparada con Mandy Rose a pesar de que más allá de cuestiones físicas no tienen nada que ver. Sería mucho más interesante un análisis en ese sentido en cuanto a valores luchísticos, exitosos en WWE, e incluso que se diera una rivalidad entre ellas, pero lamentablemente la «God’s Greatest Creation» fue despedida. Mientras, «The Buff Barbie» está dando sus primeros pasos en SmackDown, donde recientemente perdió un combate para ser retadora al Campeonato Femenil.

► Mandy Rose de Tiffany Stratton

Pero volvamos a las comparaciones entre ellas pues de ellas habla Mandy Rose en el reciente episodio de Power Alphas:

«He visto muchos enfrentamientos entre Mandy y Tiffany Stratton. A la gente le gusta comparar a Tiffany Stratton conmigo, recibe eso mucho. Acaban de preguntarle cómo se siente acerca de esas comparaciones. Pensé que fue realmente amable. Dijo cosas agradables sobre mí y que es un honor ser comparada con alguien como yo, lo cual es genial. También me siento muy honrada.

«Retuiteé algo que decía ‘el verdadero reconoce al verdadero’. Siempre estoy dispuesta a elogiar a otras personas cuando lo merecen. Creo que ella es un talento increíble y tiene un futuro muy prometedor. Siempre lo he dicho, desde su primer combate en NXT. Me quedé realmente impresionada. Pensé, ‘Maldición’. Ella sabía lo que estaba haciendo, lo cual es increíble porque en ese momento, cuando estaba en NXT, no sé si podría haber tenido un combate así.»

