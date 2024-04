Big E recuerda que pudo haber muerto por lesión

La Superestrella WWE, Big E, quien se encuentra retirado del ring a causa de una dura lesión en el cuello ocurrida en marzo de 2021, recientemente recordó a los fans la severidad de la misma, pues recordó que pudo haber quedado en silla de ruedas o en el peor de los casos, pudo haber muerto.

Aunque Big E no necesitó cirugía en el cuello, sino tener un collarín ortopédico durante tres meses, Big E todavía no puede luchar, pues nadie sabe qué pasaría en su cuello al recibir un fuerte golpe como los que hay en el ring, por ejemplo, otro supléx.

► Big E recuerda su lesión y lo que le dijo a Xavier Woods y Kofi Kingston

Big E recientemente habló de esto en entrevista por Justin Barrasso de Sports Illustrated, y allí reveló también que incluso le dijo a Xavier Woods y Kofi Kingston que entendería que quisieran buscar a un tercer miembro de reemplazo para The New Day. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Podría haber estado en una silla de ruedas, podría no estar vivo. Esas son cosas que me dijeron en el hospital. Estoy agradecido de estar sano, mental y físicamente. No soy de los que pasan mucho tiempo pensando en el pasado. Más que nada, estoy agradecido. No hay espacio para el rencor. Eso no cambiaría nada. No desharía la rotura de mi cuello. Estoy demasiado ocupado siendo agradecido en el presente. Aprecio que la gente se preocupe y me apoye.

«Hablo con personas que se rompieron el cuello y todavía tienen dolores de cabeza, todavía tienen otras discapacidades. Yo no tengo nada de eso. Obviamente, no es el camino que habría elegido, pero así es la naturaleza de la vida. Esa es mi mayor lección: no fue rencor, no fue ira. Fue gratitud. Estoy agradecido de tener más días saludables.

«Tengo 38 años. Empecé a luchar a los 23, y no pensaba en esto entonces, pero ahora estoy pensando en la vida en mis 40 y 50 años.

«Le dije a los chicos, ‘He estado fuera durante dos años, si quieren encontrar un nuevo compañero, lo entiendo, Ellos rápidamente rechazaron esa idea. Estoy orgulloso de lo que están haciendo. Kofi tiene 40 y sigue en ello. Están construyendo un legado, y estoy extremadamente orgulloso de ellos. Y estoy orgulloso de seguir siendo miembro de The New Day».