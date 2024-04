Grayson Waller: «Soy mejor que The Undertaker»

The Undertaker fue derrotado en dos ocasiones en WrestleMania. La primera sucedió en la edición 30 del gran evento de la WWE en el año 2014 cuando Brock Lesnar rompió su racha invicta causando una de las mayores sorpresas en la historia. La segunda ocurrió en la 33 en 2017 cuando Roman Reigns lo venció.

En cambio, salió victorioso en sus otros 25 combates en «The Showcase of the Immortals». Hubo dos también después de su última caída, que fueron ante AJ Styles y John Cena. De la misma manera, después de la primera, se resarció derrotando a Bray Wyatt y Shane McMahon. El Enterrador es sinómimo de WrestleMania.

► Grayson Waller, ¿mejor que Undertaker?

Dicho esto, Grayson Waller solo luchó en el show más importante en una ocasión, en la edición 40 en 2024, y ganó junto a Austin Theory el Campeonato de Parejas de SmackDown que pronto será cambiado tanto de nombre como de diseño. Puede decirse que Waller está invicto en WM.

Y con eso juega él mismo para decirse mejor que Undertaker en su reciente aparición en WWE’s The Bump:

«¿Pregunta, ha perdido The Undertaker en WrestleMania? Lo ha hecho. ¿Ha perdido Grayson Waller en WrestleMania? [risas] No, lo que significa que soy mejor que The Undertaker. Creo que soy el mejor competidor de WrestleMania de todos… ¿ha perdido Shawn Michaels en WrestleMania? Yo no he perdido en WrestleMania. Amigo, creo que soy el mejor competidor de WrestleMania de todos los tiempos. 1-0, campeonato. No podría perder en WrestleMania. No sé cómo se siente. Nunca he tenido que experimentarlo porque estoy invicto en WrestleMania.»

Otro detalle que podemos tener en cuenta es que a la edad de Grayson Waller, 34 años, The Undertaker ya había luchado en ocho ediciones de WrestleMania, y ganando el Campeonato Mundial de Peso Pesado en una de ellas. Nunca una comparación había sido tan odiosa.