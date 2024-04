Se acabó el reinado de The Judgment Day, y se acabó el Campeonato de Parejas Indisputable WWE. Esta noche, en al segunda lucha de la noche, vimos cómo luego una ardua batalla, Austin Theory y Grayson Waller lograron consagrarse como los nuevos Campeones de Parejas SmackDown.

Lo anterior, luego de que Austin Theory hiciera un buen trabajo para derribar a sus demás rivales, y Grayson Theory resistiera encima de la escalera y finalmente pudiera bajar el Campeonato de Parejas SmackDown.

► Austin Theory y Grayson Waller logran su primer reinado como equipo en WWE

The New Day se presentó con indumentaria como de una las películas de Rocky, con Kofi Kingston como Rocky Balboa y Xavier Woods como Apollo Creed.

La campana sonó y se desató una lucha caótica entre los 12 hombres en el ring. La acción se trasladó rápidamente a ringside, donde Waller y Theory sacaron unas escaleras y las colocaron debajo de los Campeonatos de Parejas de Raw y SmackDown.

Mientras intentaban subir por las escaleras, los otros competidores los detuvieron y todos comenzaron a trepar. The Miz intentó agarrar el campeonato de parejas de Raw, pero Pete Dunne lo detuvo. Se colocó una tercera escalera entre las otras dos, y The New Day subió y volcó ambas escaleras con competidores encima.

Bálor y Priest tiraron a Woods y Kingston antes de subir. Kingston y Woods se defendieron, pero fueron lanzados fuera del ring. Priest tomó una escalera y la arrojó sobre Waller fuera del ring, luego golpeó a Ciampa en la cabeza con la escalera.

Se colocaron dos escaleras en las esquinas opuestas, Bálor colocó a Bate sobre una de ellas, pero Bate lo esquivó y lanzó a Bálor sobre la otra escalera. Bate y Dunne subieron una gran escalera en ringside y realizaron moonsaults estéreo sobre los otros competidores.

The New Catch Republic armaron una escalera debajo del campeonato de parejas de SmackDown, pero Miz los detuvo y Priest realizó un Razor’s Edge a Dunne contra la escalera. R-Truth, confundido, entró al ring como si fuera un combate normal y realizó una racha de ataques sobre Priest y Bálor.

R-Truth aplicó un Attitude Adjustment a Bálor sobre la escalera, pero solo contó hasta tres en su mente, olvidando que era una lucha de escaleras y debían bajar el premio.

Después de una serie de ataques coordinados, A-Town Down Under (McDonagh y Waller) subieron la escalera y McDonagh agarró el Campeonato de Parejas de SmackDown.