Carmelo Hayes: «Logré todo lo que me propuse en NXT»

Carmelo Hayes podría estar camino a ser ascendido al elenco principal de WWE tras haber sido una gran estrella en NXT. Fue Campeón NXT durante 182 días, dos veces Campeón Norteamericano, una vez Campeón de Peso Crucero NXT. Fue protagonista, un pieza esencial de programas, rivalidades y Premium Live Events durante años. Casi es sorprendente que no fuera Campeón de Parejas con Trick Williams. Pero aún así tuvo una carrera impresionante en el territorio de desarrollo y parece que ha llegado el momento de que se una a Raw y SmackDown.

► El éxito de Carmelo Hayes en NXT

Pero antes, ¿cómo valora «Melo» sus tiempos entre cuerdas amarillas? Por ello le preguntó recientemente Jeff Johnson:

«Para ser honesto, he logrado todo lo que me propuse en NXT. Desde que llegué, mi primera lucha fue por el Campeonato Crucero. Le dije a Shawn [Michaels] sin rodeos: ‘Quiero estar en la cima, punto’. Él me dijo: ‘Lo veo para ti’. Yo sabía que era mi destino. Mantuve mi palabra, fiel a la suya.

«Creo que he dejado un legado en NXT. Pero más que eso, al llegar, admiraba a muchos, y aún hoy se habla de los Coles, los Garganos, los Ciampas, y eso es solo por nombrar a algunos. Quiero ser recordado como ellos, para que en cinco años, los nuevos talentos de NXT digan: ‘Quiero ser como Carmelo Hayes'».

