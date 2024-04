Charles Barkley: «Si The Rock aparece en WWE…»

La leyenda viviente de la NBA Charles Barkley habla de The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins y WrestleMania XL en su reciente aparición en The Pat McAfee Show. Aplade el trabajo de las cuatro Superestrellas de la WWE señalando que cuando «The Final Boss» aparece en pantalla se ve obligado a mirar.

► Charles Barkley de The Rock

«He estado observándolos a todos durante los últimos meses. ¿Quién tiene la mejor personalidad y carisma en la televisión? Roman, Cody, todos esos tipos son fantásticos, pero The Rock se lleva el premio. Tiene ese algo especial. Cuando ves a un jugador y piensas, ‘Es diferente a todos los demás.’ Cuando ves a The Rock en acción, piensas, ‘Hombre, es increíble.’ Su personalidad, cuando habla, te engancha.

«Amo a Cody. Me encanta Seth Freakin’ Rollins. Adoro a Roman Reigns y Jimmy Uso, pero The Rock, cada vez que aparece en televisión, es simplemente magnético. Siempre lo ha tenido, pero verlo regresar y hacer su magia como lo hizo en los últimos meses, me dejó pensando, ‘Wow, tiene ese carisma innegable’.

«Me impresionó. Lo conozco, no somos los mejores amigos, pero lo conozco desde hace mucho tiempo, y cuando lo vi, pensé, ‘Sí, él tiene ese algo.’ Cuando está en acción, no puedo evitar mirar. Interpreta el papel del villano a la perfección. Su carisma, es todo un honor presenciarlo.»

Durante el Road to WrestleMania no faltaron las voces que apuntaron que The Rock estaba opacando a los demás en cada una de sus apariciones, incluso hubo quienes dijeron que estaba haciendo pequeño a Roman Reigns. Quizá sea un poco exagerado, todos han brillado, pero el samoano máximo está a un nivel distinto.