Logan Paul bromea: «Samantha Irvin me enterró»

Logan Paul no se fue de WrestleMania XL después de defender el Campeonato de Estados Unidos contra Kevin Owens y Randy Orton sino que se quedó hasta el final del evento y lo estuvo disfrutando desde una zona VIP. Él mismo lo mostró a través de publicaciones en redes sociales, como en la que se lo vio alucinando con el final de Cody Rhodes versus Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. La misma que Samantha Irvin aprovechó para burlarse de él diciendo que estaba sobreactuando.

Y recientemente en Impaulsive el luchador dio respuesta a su compañera anunciadora:

«Me emocioné al ver a Cody ganar. Samantha Irvin me atacó. La anunciadora del ring, Samantha Irvin, prometida de Ricochet, a quien derroté dos veces, me acosó en Twitter. Dijo que soy un ‘exagerado ridículo’. Obtuvo un montón de likes. Es la mejor. Es fantástica. Lo tomé con un toque de ironía porque si ves los videos de ella reaccionando, está llorando. Estaba muy emocionada. Es una forma divertida de meterse conmigo porque, sí, puedo exagerar un poco. Reacciono bastante. Ella también reacciona. Fue gracioso, estaba jugando con eso».

Samantha Irvin apenas pudo anunciar a Cody Rhodes como el nuevo Campeón Universal Indiscutible al no poder contener la emoción.

Samantha Irvin was overcome with emotion when announcing Cody Rhodes as the new Undisputed WWE Universal Champion tonight. pic.twitter.com/wueaentuRh

— Wrestle Ops (@WrestleOps) April 8, 2024