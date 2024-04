Michael Buffer: «Samantha Irvin gobernó WrestleMania XL»

El legendario anunciador Michael Buffer, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, elogia el trabajo de Samantha Irvin en WWE WrestleMania XL.

La anunciadora se ha ganado el cariño del Universo WWE por múltiples motivos y se ha convertido en una de las voces del imperio de la lucha libre profesional.

«La anunciadora del ring Samantha Irvin brilló en WrestleMania anoche y su emocionante anuncio final fue impresionante. La decisión de la producción de mostrarla en la pantalla, justo en el centro del ring, fue inteligente, ¡y ella estuvo simplemente brillante! Su sincronización, ritmo, drama y energía fueron perfectos«.

Ring announcer Samantha Irvin ruled @WrestleMania last night & her emotional final announcement was awesome!

She was featured on camera-ring center-that was a smart production move & she was just brilliant!

Her timing, pace, drama, energy was perfect!@SamanthaTheBomb @WWE pic.twitter.com/qHt8s3PsTy

— Michael Buffer (@Michael_Buffer) April 8, 2024