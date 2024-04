A pesar de no haber tenido nunca una rivalidad prolongada el uno contra el otro de manera individual, The Undertaker y The Rock compartieron las cuerdas en 98 ocasiones mientras eran compañeros de vestidor en la WWE, donde ambos están convertidos en leyendas vivientes. Entre los combates que tuvieron podemos destacar la triple amenaza con Kurt Angle por el Campeonato WWE en Vengeance 2002, el Casket Match en No Mercy el mismo año por el mismo título entre ambos o su enfrentamiento en King of the Ring 1999.

► The Undertaker de The Rock

No fue una lucha como tal entre ellos pero otro momento que quedará guardado en la memoria y en los libros de la lucha libre profesional es el que protagonizaron en WrestleMania XL cuando El Enterrador apareció por sorpresa para evitar que La Roca ayudara a Roman Reigns a retener el Campeonato Universal Indiscutible ante Cody Rhodes. «The Final Boss» quedó en fuera de juego y sin poder hacer nada por «The Tribal Chief» o contra «The American Nightmare» cuando «The Dead Man» le aplicó su famoso Chokeslam.

Mientras hablaba en el episodio más reciente de su pódcast, Six Feet Under, Undertaker compartió cómo fue su experiencia con The Rock:

«Fue divertido, simplemente divertido. Fue como un pequeño flashback. Todas mis interacciones con él esa noche, él fue muy amable. Sentí que estaba contento de estar involucrado nuevamente en eso. Obviamente, probablemente sea la estrella de cine más grande que hay. Se notaba que estaba en su elemento y fue muy amable y cortés con todos. Fue bueno verlo. En resumen, qué gran semana».

¿Qué te pareció el alocado final de WrestleMania XL? ¿Y el ataque de The Undertaker a The Rock?