Rikishi: «The Rock traicionará a Roman Reigns»

Mandy Rose o Freddie Prinze Jr. creían que The Rock traicionaría a Roman Reigns en WrestleMania XL. Eso no ocurrió. Pero Rikishi cree que pasará más adelante. Las declaraciones de la exluchadora y el exluchador nada tienen que ver pero comparten esa predicción. Concretamente, el samoano comparte la suya en Rikishi Fatu Off The Top.

► «The Rock traicionará a Roman Reigns»

«Creo que The Bloodline va a tomar un poco de distancia por un momento, recobrar fuerzas por un tiempo. Tenemos otros jugadores listos para entrar en acción. Pero, nuevamente, The Bloodline siempre estará ahí. Solo tiene que ser el ángulo correcto, la historia adecuada. ¿Quién sabe? Voy a aventurar esto. Me imagino algo como un WarGames. Visualizo a The Rock traicionando a Roman Reigns. The Rock se convierte en el villano, mientras que Roman regresa como un héroe.

«Veo a los miembros de la familia de The Bloodline tomando posiciones opuestas, y luego, imagino algo enorme, como un WarGames o algún tipo de lucha con trucos, entre ellos mismos. Probablemente querrían construir eso para el próximo WrestleMania. Sería genial ver ese tipo de lucha organizada en la costa oeste, porque mucha de nuestra cultura polinesia está aquí. No hay más que personas de las islas. Samoanos, tonganos, lo que sea, un montón de polinesios, hawaianos. Así que poder venir aquí y mostrar esa lucha frente a nuestra gente sería grandioso.»

No sería un mal camino que tomar en la narrativa de The Bloodline. Imaginemos una lucha The Rock versus Roman Reigns en WrestleMania 41. Recordemos que «The Final Boss» estaba dispuesto a enfrentar a «The Tribal Chief» por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania XL. Ni familia ni nada.

¿Te gustaría que The Rock y Roman Reigns tuvieran una rivalidad en la WWE?