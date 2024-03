Freddie Prinze Jr.: «The Rock traicionará a Roman Reigns en WrestleMania»

El reconocido actor de Scooby-Doo, y ex guionista creativo de WWE durante dos etapas, Freddie Prinze Jr., ha analizado la situación actual de The Bloodline, su rivalidad ante Cody Rhodes y Seth Rollins y el hecho de que Roman Reigns haya cedido protagonismo a su primo, The Rock, quien se´gun Nic Nemeth, lo hace ver como un hermano pequeño.

Lo cierto es que, para Prinze Jr., esta pérdida de protagonismo de El Jefe Tribal no sería una casualidad, sino que analiza y opina él, se vendría en los próximos días, más exactamente, en la Noche Dos de WrestleMania 40, una gran traición de parte de La Roca a Roman Reigns,. Estas fueron sus interesantes declaraciones en la más reciente edición de su video podcast The Masked Man Show:

► ¿Traicionará The Rock a su primo Roman Reigns en WrestleMania?

«Creo que WWE tiene un plan más grande en mente para Roman Reigns. Él es El Hombre por una razón y creo que está cediendo el protagonismo por una razón. Creo que en WrestleMania, algo va a suceder.

«Desde su regreso a WWE en enero, se ha puesto mucho énfasis en The Rock. Si bien esto tiene sentido debido a su poder estelar, también creo que es una elección deliberada por parte de WWE, avanzando en una historia entre The Rock y Reigns.

«La primera noche de WrestleMania, van a vencer a Seth Rollins y Cody, dándole a The Bloodline las reglas de Bloodline para la segunda noche. En la segunda noche, The Rock va a traicionar a Roman Reigns, y luego SummerSlam será ‘Head of the Table’ — The Rock vs. Roman Reigns.

«Tengo que aclarar que mis predicciones de lucha libre rara vez se hacen realidad, pero esto es lo que creo que podría suceder el próximo fin de semana».