Mike Santana: «WWE ha tenido interés en mí»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Mike Santana decidió irse de AEW hace unas semanas. Y lo reveló en una emotiva publicación en donde mostró que llevaba un año limpio de drogas y de alcohol, algo que ningún fan ni siquiera se imaginaba que estaba atravesando por ello, solamente, se sabía de los rumores de su mala relación con su compañero de equipo en AEW, Ortiz.

Ahora, Santana ha roto el silencio en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, en donde habló sin pelos en la lengua de cuál será su futuro en la lucha libre. Recordó que WWE ha tenido interés en él. Estas fueron sus interesantes palabras:.

► ¿Podremos ver a Mike Santana en un futuro luchando en WWE?

Acerca de si WWE ha mostrado interés en él:

«Oh, sí. Cuando nuestros contratos estaban por vencer con TNA, hubo interés de AEW y WWE. Habíamos hablado extensamente con WWE y nos lo pusieron muy difícil para rechazarlos, pero nuestra cosa era esa, así que Cody Rhodes fue quien nos contrató y ya habíamos, antes que nada, habíamos hablado hace un tiempo y le habíamos dado nuestra palabra a Cody antes que nada y nuestra palabra es todo. Así que para ese momento, preguntaron, ‘Oye, ¿han firmado algo?’ Y nosotros dijimos, ‘No, pero le dimos nuestra palabra y nos gustaría mantenerla’. En ese momento ambos teníamos hijos pequeños y queríamos verlos crecer y el horario era mucho más fácil con AEW. Además, la oportunidad de ser parte de la historia, ser parte de algo que era nuevo y fresco y estar en el nivel más básico, y honestamente, como incluso ahora, puedo decir honestamente que fui parte de ese legado y parte de esa historia pase lo que pase. La gente siempre podrá volver al primer show, al primer evento principal, mi nombre está allí, así que estoy feliz con eso».

Acerca de si iría a WWE:

«He tenido algunas conversaciones. He sido muy abierto con todos. Ahora mismo es solo ir a donde voy a poder crecer más. No quiero ser solo otro tipo en el elenco. Ya hice eso. Quiero ser parte de algo, quiero hacer algo especial. Afortunadamente, he sido inteligente con el dinero y no estoy sufriendo y estoy tomando mi tiempo con las cosas, y sabes, solo quiero divertirme».

Acerca de si regresaría a TNA Wrestling:

«Todo está sobre la mesa y lo están haciendo genial. Están haciendo un trabajo increíble».