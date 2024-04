Rikishi, padre de The Usos y Solo Sikoa, aplaude la lucha de los gemelos en WrestleMania XL, pero cree que él debería haber participado. Y si no lo hizo no fue porque él mismo no compartiera públicamente su deseo. Pero en WWE no debieron pensar que era necesario incluirlo en la historia.

► Rikishi habla de WrestleMania XL

«En primer lugar, me gustaría enviar un gran saludo a mis hijos. Poder finalmente presenciar su combate soñado en esta industria que han deseado durante mucho tiempo, sentí que salieron, entregaron todo. Solo desearía que hubieran tenido un poco más de tiempo. Sentí que faltaba una pieza del rompecabezas allí, que soy yo, el tipo al que estás escuchando ahora mismo. Hashtag ‘Nunca me llamaron Rikishi’. Así que sentí que… lo hicieron genial sin mí, pero solo para agregar un poco más al combate, habría sido una gran oportunidad, no solo para los fanáticos sino también para mí, a nivel personal, poder compartir el escenario con tus hijos. Ese es un recuerdo que quedará grabado para siempre en nuestra familia. Pero al final del día, no tomo las decisiones. No mentí al respecto. Estaba cerca, estaba en Filadelfia. Todo el mundo sabía dónde estaba, pero nunca recibí la llamada.

«Absolutamente no. Por eso estuve ausente. Oye, no sé. Después de ver el combate, tal vez… lo correcto para mí sería ser árbitro especial invitado. Eso es lo que sentí. No podía ser un mánager porque entonces mostraría favoritismo, a qué lado estoy inclinado. O podría haber sido parte del comentario para ese único combate, si así lo hubieran considerado. ¿Quién sabe? Tal vez la compañía sintió que, ‘Oh, tal vez Kishi no podría ser el árbitro. Tal vez blah blah blah.’ Sea cual sea el caso, ¿verdad? Pero aún así, había algo que podrían haber hecho conmigo. Ya sea en la primera fila o en el comentario, o simplemente algo. Sea lo que sea. Pero al final del día, no tomo las decisiones. No trabajo para WWE. He estado alejado de ellos desde hace más de 25 años, y la única razón por la que soy relevante en este juego de lucha libre, y lo diré claramente, es por mis fanáticos. Cualquier cosa que haga The Bloodline, cualquier cosa que hagan mis hijos, cualquier cosa que haga cualquier miembro de la familia que sea relevante en la televisión, puedes estar seguro de que mi nombre aparecerá. Así que para mí, es como, los fanáticos, cuando hablan, alguien tiene que escuchar. Alguien tiene que escuchar, y poder, ya sea, uno, honrar lo que los fanáticos están pidiendo, o dos, entonces que así sea. Así que es eso. Por eso estoy muy feliz, estoy trabajando en este álbum ahora«, dijo Rikishi en Rikishi Fatu Off The Top.