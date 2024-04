No al 100%, por estar todavía renqueante de su lesión sufrida el pasado enero, Seth Rollins, quién lo diría, tuvo triple implicación durante las dos noches de WrestleMania XL.

En la primera, hizo equipo con Cody Rhodes para enfrentar a The Rock y Roman Reigns, cayendo ante los samoanos. En la segunda, abrió dicha función perdiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a Drew McIntyre (quien seguidamente lo perdería frente a Damian Priest), pero al menos, tuvo la satisfacción de ver cómo el reinado de Reigns se derrumbaba en el «main event», llevándose un sillazo (referencia a la ruptura de The Shield) que permitió la victoria de Rhodes.

Lógico que tras el trabajo realizado, Rollins se tome en estos días unas vacaciones hasta el próximo mes, donde seguramente lo veremos competir sobre Backlash France (4 de mayo).

► The Rock «reconoce» a Seth Rollins

Por tales hechos, Seth Rollins puede considerarse el talento más valioso de ambas noches de WrestleMania XL. Y en reciente publicación vía Instagram, The Rock quiso señalarlo, antes de sugerir que volverá a calzarse las botas sobre la siguiente entrega de «The Showcase of the Inmortals».

«Felicidades a Cody Rhodes, felicidades a mi primo Roman Reigns por un increíble reinado de tres años y medio, tal vez incluso cuatro, simplemente increíble, icónico, histórico. Estoy muy orgulloso de ti, uso. También mis felicitaciones para el verdadero ‘MVP’ del fin de semana de WrestleMania, Seth Rollins. Qué honor fue compartir ring con vosotros tres. Qué honor fue para nosotros romper récords. Y ahora mis miras están puestas en la siguiente WrestleMania. Pero eso ya llegará».