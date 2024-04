The Rock comparte las 5 razones para no provocarlo

En septiembre de 2023 tuvo como víctima a Austin Theory en su primera aparición en WWE desde octubre de 2019. En enero de 2024 dio lo suyo a Jinder Mahal antes de comenzar el Road to WrestleMania. Y parecía que después podría hacer lo propio con Roman Reigns cuando iba a posicionarse como retador al Campeonato Universal Indiscutible. También hubo cierto runrún con Triple H. Pero finalmente puso su punto de mira en Cody Rhodes y Seth Rollins, a quienes venció en la Noche 1 de WrestleMania XL con «The Tribal Chief». Y próximamente The Rock va a volver a la compañía para derrotar una vez más, aunque la primera en un mano a mano, a «The American Nightmare».

► 5 razones para no provocar a The Rock

Todas estas Superestrellas de WWE han descubierto que no deben provocar a «The Final Boss» y sirven como ejemplo para cualquiera que más adelante tenga previsto hacerlo. Aún así, por si queda algún despistado, el samoano máximo acaba de compartir en redes sociales sociales un video en el que da cinco razones para no buscar problemas con él. Básicamente, se muestra a sí mismo golpeando tanto a Rhodes como a Rollins en «The Grandest Stage of Them All».

Top 5 reasons to f*ck around and find out. – Final Boss @WWE @TKOGrp pic.twitter.com/s9OFzkxCIl — Dwayne Johnson (@TheRock) April 11, 2024

De momento, se desconoce cuando volverá The Rock a WWE para luchar con Cody Rhodes. Estos dos apuntes publicamos recientemente:

«Esa lucha es ciertamente el plan ahora mismo, sí, y no para dentro de mucho tiempo. Para la WrestleMania del año que viene».

«El próximo proyecto fílmico de The Rock será The Smashing Machine, una adaptación del documental de 2022 The Smashing Machine: The Life and Times of Mark Kerr […] Johnson anunció en noviembre de 2019 que interpretaría a Kerr, pero el proyecto fue obviamente postergado por la pandemia de COVID-19. La productora de The Rock, Seven Buck, se encargará de producir la película […] PWInsider.com ha confirmado que el castin se ha iniciado para buscar a varios personajes secundarios de la película, que podemos confirmar en exclusiva que está programada para rodarse entre el 1 de mayo y 1 de agosto. Esto seguramente lo privaría de hacer implicaciones físicas para WWE durante ese periodo».