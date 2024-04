Sting dijo adiós a su carrera como luchador profesional el 3 de marzo de 2024 en AEW Revolution 2024. Más de un mes después el fenómeno en torno al adiós de la leyenda viviente se ha calmado y una de las personas más importantes detrás de escena en la recta final de su trayecto en la casa Élite, Mike Mansury, Jefe de Producción, realiza un extenso análisis en AEW Unrestricted.

► El retiro de Sting

«Mira, para muchos de nosotros en AEW, la lucha libre siempre ha sido una parte fundamental de nuestras vidas, ya sea que nos hayamos involucrado desde temprana edad o más tarde en la vida. Cuando se hace correctamente, te llena de un sentimiento profundo y, como narrador de historias, siempre es uno de mis principales objetivos: ¿qué tipo de sensación quiero dejar en la audiencia cuando terminamos con cualquier obra de arte que estemos creando? Entrando en esto, el poder tener un papel en la despedida de alguien que tuvo un impacto masivo en mi infancia fue realmente significativo. Para mí, la secundaria fue el apogeo de las Monday Night Wars. Mi mejor amigo y yo nos reíamos porque, vaya, ¿cuántos Halloweens pasamos disfrazados como Sting del cuervo, haciendo tonterías de adolescentes? Estaba lleno de todas las emociones, para ser honesto contigo. La noche en que Sting anunció que Revolution sería su despedida, mucha gente comenzó a sentir la presión porque esta es una de esas despedidas que quieres asegurarte de hacer bien. Estuve del otro lado cuando Sting tuvo lo que todos pensaban que sería su última carrera en el negocio, todos sabemos cómo terminó eso, no fue satisfactorio, no fue lo que debería haber sido. Queríamos asegurarnos de que nosotros, AEW, le diéramos más que eso.

«Entrando en ese evento, estábamos todos a bordo con lo que queríamos hacer. Pasamos varias semanas antes del nuevo año formulando lo que queríamos hacer para la cuenta regresiva hacia Revolution y lo hicimos muy centrado en Sting, revelando un poco el telón de fondo y hablando sobre sus relaciones con el elenco y la empresa, y realmente dando a la audiencia esa perspectiva completa de lo que significaba para todos detrás y delante de la cámara, y en los asientos. Realmente, eso es lo que importa. Queríamos transmitir el sentimiento que dejó en todos los que interactuaron con él y empaquetarlo lo mejor posible para hacerle justicia a lo que realmente ha hecho y dado por nosotros. Poder hacer eso, y luego entrar en Revolution, estábamos en Alabama para el último Dynamite antes del evento. Se sugirió la idea de darle a Sting un último rapel. Eso emocionó a todos y, para Sting, era algo que quería hacer por los fans. Era otro momento y un recuerdo que quería dejar a los fans. Una vez que supimos cómo se sentía, nos lanzamos a hacerlo, trabajando con nuestros socios en el edificio para garantizar la seguridad, los equipos que trajimos para probarlo y asegurarnos de tener los más altos estándares de seguridad posibles. Tony consultó con la Dra. Martha Hart para obtener la aprobación de la familia.

«Creo que todos entendieron lo que esto significaría, no solo para Sting como talento, sino para los fans y tener todo eso y ejecutarlo tan bien fue increíble. Luego, en el evento de pago, no podrías haber pedido mejor. Phil, quien supervisa la postproducción para nosotros en nuestro estudio de televisión nacional, tuvo este concepto de hacer un retrospectiva de la carrera de Sting con la canción «Silence» de Manchester Orchestra. Recuerdo recibir el primer corte y emocionarme, realmente me sacó lágrimas. Al llegar al programa de televisión en Alabama y mostrárselo a tanta gente como pude, estaba tan emocionado de mostrarlo, fue una obra de arte. Un gran reconocimiento a Rocky Romero por conseguirnos todas las imágenes de archivo de Sting en NJPW para poder mostrar un poco de Surfer Sting que todos crecimos y amamos. Jeff Jones y el equipo de PWI por filtrar todo su archivo digital para conseguirnos lo mejor de Sting, fue el flujo perfecto de contenido que necesitábamos para desarrollar eso. Además de eso, Darby y su camarógrafo personal, Max Yoder, han hecho muchas cosas geniales con Sting y Darby a lo largo de los años, armaron ese increíble preámbulo para la entrada de Sting en el teatro de Georgia, eso fue magistral.

«Luego, cuando piensas que no puede ser mejor, entrando en la lucha, quiere incluir a sus hijos en la entrada. Está sacando el equipo que usó en The Great American Bash cuando venció a Ric Flair por el título, tiene el equipo de Wolfpac Sting que usó su hijo Steven. ¿Cómo podría ser mejor que eso en la preparación y la ejecución? Los escalofríos se van acumulando mientras hacemos el programa en vivo y todo se va armando, qué increíble es esto. Luego sucede la lucha, y la lucha supera con creces cualquier expectativa que alguien tenía. Sabíamos que iba a ser increíble, sabíamos que iba a ser un éxito. Al final, solo tiene la oportunidad de disfrutarlo. La mejor parte fue que no fue ningún tipo de acuerdo en el que íbamos a dictar su despedida. Fue suya, ¿sabes a lo que me refiero? Para mí, lo más gracioso del mundo es que la última imagen que tienen los fans es él saliendo al aire diciendo: ‘Me están dando indicaciones de tiempo’. Hablaba de lo genuino que fue ese momento. No fue algo que tratamos de controlar, literalmente se lo entregamos a él y le permitimos tener su momento. Vivimos en una época en la que, en cuestión de minutos, ese contenido estaba disponible en todas nuestras plataformas digitales y sociales para nuestros fans. Fue de Sting, estaba en sus manos, era su bebé«.