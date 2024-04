AEW anuncia fechas y sedes para sus PPVs de 2024

AEW Dynasty se llevará a cabo el 21 de abril en la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri, Estados Unidos con el menú que vemos a continuación (aún por terminar de concretarse).

Campeonato Mundial AEW : Samoa Joe (c) vs. Swerve Strickland

: Samoa Joe (c) vs. Swerve Strickland Campeonato Mundial Femenil AEW : Toni Storm (c) vs. Thunder Rosa



: Toni Storm (c) vs. Thunder Rosa Campeonato TBS : Julia Hart (c) vs. Willow Nightingale



: Julia Hart (c) vs. Willow Nightingale Campeonato Mundial de Parejas AEW : The Young Bucks vs. FTR



: The Young Bucks vs. FTR Campeonato Continental AEW : Kazuchika Okada (c) vs. PAC

: Kazuchika Okada (c) vs. PAC Will Ospreay vs. Bryan Danielson

Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe vs. The House of Black

Pero solo será el segundo PPV de la casa Élite en 2024. En un reciente anuncio, la compañía da a conocer cuando y donde realizarán los demás.

► PPVs de AEW en 2024

11 de abril de 2024 – Tras el mayor calendario de eventos de pago por visión de AEW en la historia de la compañía el año pasado y el éxito sin precedentes del reciente AEW: Revolution, el CEO, GM y Jefe de Creatividad de AEW, Tony Khan, anunció hoy las fechas y ubicaciones restantes para los eventos de este año. El calendario completo de eventos de pago por visión del 2024 incluye:

• Domingo, 21 de abril – AEW: Dynasty en el Chaifetz Arena en St. Louis

• Domingo, 26 de mayo – AEW: Double or Nothing en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas

• Domingo, 30 de junio – AEW: Forbidden Door en el UBS Arena en Elmont, N.Y.

• Domingo, 25 de agosto – AEW: All In London en el Estadio de Wembley en Londres, Reino Unido

• Domingo, 1 de septiembre – AEW: All Out en el NOW Arena en Hoffman Estates, Ill.

• Sábado, 12 de octubre – AEW: WrestleDream en el Tacoma Dome en Tacoma, Wash.

• Sábado, 23 de noviembre – AEW: Full Gear en el Prudential Center en Newark, N.J.

• Sábado, 28 de diciembre – AEW: World’s End en el Addition Financial Arena en Orlando, Fla.

«Revolution el mes pasado fue el mejor evento de pago por visión en la historia de la compañía, lo que afianza aún más la dominación de AEW como líder en eventos de lucha libre profesional de vanguardia en todo el mundo», dice Khan. «Con Dynasty en el horizonte el próximo domingo, estamos consolidando nuestro calendario restante de eventos de pago por visión del 2024 al regresar a lugares conocidos y debutar en lugares icónicos, brindando a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de planificar con anticipación para ser parte de la emoción en persona en vivo.»

Las entradas para AEW: Dynasty en St. Louis, AEW: Double Or Nothing en Las Vegas y AEW: All In London en el Reino Unido están actualmente a la venta en AEWTix.com. Se anunciará información adicional sobre los eventos restantes, incluidas las fechas de venta, en las próximas semanas. Los fanáticos interesados en oportunidades de preventa exclusivas pueden registrarse para convertirse en un AEW Insider visitando allelitewrestling.com/aew-insider.