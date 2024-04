Aprovechando la interesante cuestión que estamos tratando en esta ocasión en SÚPER LUCHAS, un servidor preguntó a la Inteligencia Artificial quienes son las Superestrellas de WWE más icónicas de la historia. Nuestros lectores tendrán las suyas y sería fantástico que las dejaran en los comentarios. Esta es la lista de la IA:

► The Rock, Superestrella de WWE más icónica

Muchos estarán de acuerdo con ella, otros tantos cambiarían de posición algunos nombres, pero sin duda hablamos de 20 absolutos mitos. Ahora, el tema que nos ocupa es que 2K realizó una encuesta antes de WrestleMania XL para que los fanáticos señalaran únicamente a uno de ellos y el elegido fue The Rock.

Absolutely blown away.

Love you back.

THANK YOU. Pro wrestling is in my blood.

Respect, passion, grit, love.

4L – Final Boss @HYPEBEAST @WWE @TKOGrp pic.twitter.com/0AIn76hA7Z — Dwayne Johnson (@TheRock) April 11, 2024

«Absolutamente impresionado.

Os amo también.

GRACIAS.

La lucha libre profesional está en mi sangre.

Respeto, pasión, coraje, amor.

Para siempre.

– The Final Boss».

Es imposible de saberlo pero, ¿se hubiera dado el mismo resultado de no haber vuelto «The Final Boss» a la WWE en el reciente Road to WrestleMania? Probablemente, no. No porque no se lo mereciera sino porque realmente ha recordado a todos cuán grande es, subiendo incluso más niveles, si es que eso es posible.

Un camino a «The Showcase of the Immortals» donde The Rock y Roman Reigns vencieron a Cody Rhodes y Seth Rollins en la Noche 1 gracias precisamente al toque de espaldas del samoano máximo sobre «The American Nightmare», lo que usará próximamente para luchar con el ahora Campeón Indiscutible cuando vuelva de Hollywood.