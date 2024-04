The Rock adquiere más de 96.000 acciones de TKO

Vince McMahon ha vendido acciones de TKO en varias ocasiones desde 2023. La más reciente fue hace tan solo unos días cuando se deshizo de más de 3,4 millones. En total, ha recaudado 1.500 millones de dólares. En estos momentos, posee un 4,7% de la compañía.

Y si McMahon vende, The Rock compra. Sus operaciones no están relacionadas pero lo cierto es que una nueva presentación ante la SEC señala que el directivo de TKO ha adquirido recientemente 96.000 acciones.

«Anteriormente, el Emisor otorgó al Informante una concesión de 96,558 unidades de acciones restringidas que se adquirieron tras la finalización de ciertos servicios descritos en el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente y Merchandising, con fecha del 22 de enero de 2024, entre el Informante y World Wrestling Entertainment, LLC.»

Cuando Dwayne Johnson se unió al Consejo de Administración, se incluyeron dos unidades de acciones restringidas en la presentación ante la SEC: 193,115 y 96,558. La presentación original del 23 de enero señalaba:

«Estas unidades de acciones restringidas se adquirirán tras la finalización de ciertos servicios descritos en el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente y Merchandising, con fecha del 22 de enero de 2024, entre el Informante y World Wrestling Entertainment, LLC, y están sujetas a una posible aceleración o pérdida de acuerdo con los términos del Acuerdo de Concesión».

Dwayne Johnson received 96,558 TKO shares on Sunday, which vested "upon completion of certain services described" in his Jan 2024 WWE contract.

The shares have a value of $9.41M as of the close of the market today. pic.twitter.com/6YS2oaPVDU

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) April 10, 2024